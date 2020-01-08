Трамп сделал неожиданное заявление о мире с Ираном

Иранцы заслуживают процветания и гармоничных отношений со всем миром, уверен президент США

Фото: REUTERS/Yuri Gripas

США готовы заключить с Ираном мир, несмотря на обстрел иранцами американских военных баз в Ираке.

Об этом в телеобращении к согражданам 8 января заявил президент США Дональд Трамп.

"Обращаюсь к народу и руководству Ирана. Мы хотим, чтобы у вас было великое будущее, которого вы заслуживаете: процветание в вашей стране и гармоничные отношения со странами мира. Соединенные Штаты готовы к миру со всеми, кто стремится к нему", – сказал глава Белого дома.

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Трамп про Иран

Кроме того, он призвал НАТО к более активному участию на Ближнем Востоке.

"Сегодня я попрошу НАТО обеспечить гораздо более глубокую вовлеченность в ближневосточный процесс", – добавил Трамп, не став уточнять, каких именно шагов ждут в Вашингтоне.

Напомним, что 8 января Иран выпустил баллистические ракеты по двум военным базам – Айн-аль-Асад и Эрбиль в Ираке. Кроме американских войск, на них были дислоцированы также солдаты международной коалиции. В ответ на произошедшее в этот же день Дональд Трамп объявил о новых экономических санкциях Белого дома против Тегерана.

Более подробно об иранской атаке и реакции США на случившееся вы можете узнать в специальной хронике "Атака Ирана на американские базы в Ираке: все подробности, фото и видео" на сайте "Сегодня".

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