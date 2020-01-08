Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,68
26,39

Трамп сделал неожиданное заявление о мире с Ираном

8 января, 19:49

Иранцы заслуживают процветания и гармоничных отношений со всем миром, уверен президент США

Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Фото: REUTERS/Yuri Gripas

США готовы заключить с Ираном мир, несмотря на обстрел иранцами американских военных баз в Ираке.

Об этом в телеобращении к согражданам 8 января заявил президент США Дональд Трамп.

"Обращаюсь к народу и руководству Ирана. Мы хотим, чтобы у вас было великое будущее, которого вы заслуживаете: процветание в вашей стране и гармоничные отношения со странами мира. Соединенные Штаты готовы к миру со всеми, кто стремится к нему", – сказал глава Белого дома.

Реклама

Трамп про Иран

Трамп про Иран

В тренде
Герой Ирана в черном списке ООН: что известно о генерале Сулеймани, убитом авиацией США
Касем Сулеймани. Фото: пресс-служба верховного лидера Ирана Али Хаменеи

Кроме того, он призвал НАТО к более активному участию на Ближнем Востоке.

"Сегодня я попрошу НАТО обеспечить гораздо более глубокую вовлеченность в ближневосточный процесс", – добавил Трамп, не став уточнять, каких именно шагов ждут в Вашингтоне.

Напомним, что 8 января Иран выпустил баллистические ракеты по двум военным базам – Айн-аль-Асад и Эрбиль в Ираке. Кроме американских войск, на них были дислоцированы также солдаты международной коалиции. В ответ на произошедшее в этот же день Дональд Трамп объявил о новых экономических санкциях Белого дома против Тегерана.

Более подробно об иранской атаке и реакции США на случившееся вы можете узнать в специальной хронике "Атака Ирана на американские базы в Ираке: все подробности, фото и видео" на сайте "Сегодня".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Иран война НАТО Дональд Трамп Ближний Восток

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Иране рассказали, насколько Сулеймани был важен для России и Путина
В Иране рассказали, насколько Сулеймани был важен для России и ПутинаДругие страны
Стало известно, когда Трамп сделает заявление после удара Ирана
Стало известно, когда Трамп сделает заявление после удара ИранаСША
Столтенберг рассказал, что решение об убийстве Сулеймани США принимали самостоятельно
Столтенберг рассказал, что решение об убийстве Сулеймани США принимали самостоятельноСША
Атака Ирана на американские базы в Ираке: все подробности, фото и видео
Атака Ирана на американские базы в Ираке: все подробности, фото и видеоДругие страны
"Динамит в пороховой бочке": реакция мира на убийство иранского генерала силами СШАДругие страны
Пристайко рассказал о выборах на оккупированных территориях Донбасса
Пристайко рассказал о выборах на оккупированных территориях ДонбассаПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...