Субсидии, тарифы, налоги и доходы: что изменилось за неделю

Теперь в ГФС можно будет получить справку о доходах онлайн

Фото: Григорий Салай.

Субсидии, тарифы, налоги и доходы: что изменилось за неделю //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/004/1ea/5c70041ea9ce0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/004/1ea/5c70041ea9ce0.jpg 2019-02-23T09:00:00+02:00 Экономика Теперь в ГФС можно будет получить справку о доходах онлайн

Когда нужно сдать в этом году декларацию о доходах, и сколько теперь будем платить за горячую воду, отопление и любимый борщ – читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

На сколько подорожал за последний год "борщевой набор"

Главное украинское национальное блюдо снова подорожало – с начала 2019 года "борщевой набор" уже дважды рос в цене. Эксперты подсчитали, что в прошлом году кастрюля борща стоила дешевле. В этом году Индекс борща бьет по карману украинцев.

По данным Государственной службы статистики, за год борщ со свининой подорожал на 16%. Впрочем, в магазинах есть альтернатива – например, ребра домашнего производства стоят 104,95 грн, а заводские – уже на 11 гривен дешевле. Именно такие берет на борщ киевлянка Елена.

"820 граммов на 77 гривен. На две кастрюли точно хватит", – говорит покупательница.

Для одной кастрюли борща только за ребра придется отдать более 35 гривен, при этом дорожает не только мясо. Киевлянка Людмила Грищенко подсчитала, что последний раз кастрюля борща обошлась для ее бюджета не меньше, чем в сотню гривен.

"Капуста подорожала, свекла морковь... Не говоря уже про мясо. Очень накладно получается", – отмечает Людмила.

За килограмм самого дешевого лука в магазинах сейчас просят 22 гривни. Кило моркови – 11 гривен. Капуста, которая в прошлом году продавалась по четыре гривни за килограмм, теперь стоит все 17 гривен. Цены на картошку достигают 12-20 гривен.

Как поясняет экономист Игорь Гарбарук, цены растут из-за высокой стоимости хранения овощей.

"Хранение у нас в Украине не налажено. Больше количество ингредиентов портится, соответственно растет их стоимость. Других факторов, которые могли бы повлиять на стоимость борща, сейчас нет", – считает эксперт.

В феврале 2019 года пятилитровая кастрюля борща обходится хозяйке не менее чем в 82,73 грн. Прошлой зимой цена едва дотягивала до 65 гривен. Таким образом, подорожание за год составило 17 гривен.

Впрочем, во второй половине февраля цены на овощи для борща начали снижаться. Наиболее заметно подешевела свекла, а меньше всего – лук.

Налоговая напомнила правила подачи декларации о доходах

Украинцы, которые работают на частных лиц и получают вознаграждение за работу без участия налоговых агентов, обязаны подавать декларации о доходах. Об этом сообщили в Государственной фискальной службе Украины (ГФС).

"Налоговые агенты – это все предприятия, предприниматели, а также лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность (адвокаты, нотариусы и т.д.), которые начисляют и выплачивают физическим лицам доходы в виде заработной платы, гонораров, вознаграждений за разовую работу, дивидендов, премий и так далее", – пояснила чиновница ГФС Татьяна Федченко.

Таким образом, подавать декларации должны домработницы, садоводы, няни, гувернантки, строители, водители и т.п., если они нанимались в частном порядке без участия налоговых агентов.

Кроме того, по словам Федченко, подать декларацию должны люди, которые получили в 2018 году инвестиционные активы. Это доходы от продажи ценных бумаг, корпоративных прав. При этом не имеет значения, кому были реализованы такие активы – физическому или юридическому лицу.

Традиционно кампания по декларированию доходов в Украине стартует с начала года и длится до 1 мая с различными сроками, в зависимости от категории плательщика. Плательщиков подоходного налога (официальное название — налога с доходов физлиц, НДФЛ), подающих годовые декларации, можно разбить условно на два вида: тех, кто обязан подавать годовую декларацию и тех, кто имеет право на такую подачу, но делать этого не обязан.

Как получить онлайн-справку о доходах: налоговая запустила новый сервис

Государственная фискальная служба (ГФС) Украины запустила онлайн-сервис "Получение сведений из Государственного реестра физических лиц – плательщиков налогов о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов". Воспользоваться им можно через электронный кабинет налогоплательщика на веб-портале ГФС.

Эта информация поможет физическим лицам заполнить декларацию о доходах без ошибок. Для получения сведений физлицо должно предоставить электронную подпись.

Информация о доходах за полный 2018 будет доступна после 22 февраля, то есть уже сегодня.

Чтобы получить сведения, нужно войти в электронный кабинет на сайте ГФС и совершить такие шаги:

выбрать аккредитованный центр сертификации ключей (АЦСК);

загрузить личный электронный ключ с электронного носителя или персонального компьютера;

указать пароль защиты и нажать "Считать". После загрузки ключа нажать "Войти";

войти в раздел "Заявления, запросы для получения информации";

выбрать "Запрос на получение сведений из Государственного реестра физических лиц – плательщиков налогов о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов".

Далее появится форма запроса, в которой необходимо заполнить поля, выделенные голубым цветом. После заполнения следует нажать "Подписать и отправить". После этого пользователь сможет выбрать форму предоставления информации. Например, сообщение может быть направлено в электронный кабинет. В нем будет указана информация о выплаченных доходах и удержанных налогах, которую можно просмотреть, сохранить или распечатать.

Как вырастут тарифы на горячую воду и отопление

На май в Украине запланировано новое повышение цены на газ, поэтому украинцам следует ждать и повышения стоимости горячей воды. Эксперты подсчитали, как вырастут тарифы.

По словам эксперта Андрея Никончука, тариф на горячее водоснабжение повысится примерно на 8%, или на 7-8 гривен за кубометр. А директор энергопрограмм Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский уточнил, что подорожает и отопление.

"Если газ и подорожает, это потянет за собой к зиме новый рост тарифов на отопление еще на 7-8%", – отметил Землянский.

Также, прогнозирует Никончук, продолжатся тяжбы вокруг нормирования расхода газа для потребителей, у которых нет счетчиков.

"Это около 3 млн квартир, где установлены газплиты. Сейчас решением суда вернули старую норму — 9,8 куб./м газа в месяц (было 3,3 куб. м) на каждого зарегистрированного в квартире человека. Кабмин уже принял новую норму — 3,29 куб. м, но она начнет действовать только с августа, а пока поставщики выставляют счета, по которым надо уплатить втрое больше," – уточнил Никончук.

Чтобы меньше платить, эксперты советуют утеплять дома и ставить газовые счетчики.

Стало известно, как субсидии наличными деньгами скажутся на ценах в Украине

Монетизация субсидий в Украине не должна существенно повлиять на инфляцию в 2019 году. Об этом рассказал замглавы НБУ Дмитрий Сологуб в интервью порталу "Минфин".

"Объемы субсидий не выглядят критическими – это лишь небольшой процент от общего объема частного потребления. То есть это не тот фактор, который может повлиять на макроэкономическую ситуацию. Тем более мы ожидаем, что эти деньги пойдут в первую очередь на оплату услуг ЖКХ, а не на стимулирование импорта", – пояснил Сологуб.

Напомним, что с 1 января в Украине начал действовать первый этап монетизации субсидий – он касается тех, кто впервые оформляет госпомощь по оплате жилищно-коммунальных услуг.

6 февраля Кабинет министров одобрил начало выплат жилищных субсидий в наличной форме с марта. В тот же день президент Петр Порошенко заявил, что они начнутся с 4 марта. По его словам, в среднем размер выплаты составит 1500 гривен.

Подробнее о том, как будет внедряться монетизация, читайте на сайте "Сегодня" в материале ("Субсидия "живыми" деньгами: как это будет работать").

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