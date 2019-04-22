Минфин рассказал о блокировке конкурса на главу Налоговой службы через суд

В Министерстве заявили, что происходит "масштабное наступление на конкурсы"

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Министерство финансов Украины заявило о блокировке конкурса по отбору руководителя Государственной налоговой службы (ГНС) по искам бывшего главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова и экс-руководителя Государственной налоговой администрации в Харьковской области Станислава Денисюка в Окружном административном суде Киева. Об этом сообщает УНИАН.

"Происходит масштабное наступление на конкурсы по отбору руководителей Налоговой и Таможенной служб... Нам известно, что в Окружной административный суд Киева уже поданы заявления об обеспечении иска относительно остановки другого конкурса – на занятие вакантной должности главы Государственной налоговой службы", – рассказали в Минфине, напомнив, что на прошлой неделе этот суд заблокировал конкурс по отбору главы Государственной таможенной службы (ГФС).

По данным Минфина, инициаторами таких блокировок через судебные инстанции стали Насиров и "сочувствующие ему лица".

"Их стратегия базируется вокруг защиты прав Насирова относительно восстановления в должности главы ГФС", – подчеркнули в Министерстве.

Там также подчеркнули, что оснований для остановки проведения данных конкурсов нет.

Напомним, в декабре 2018 года Кабинет министров принял решение о разделении ГФС на ГТС и ГНС, а в марте 2019-го правительство объявило конкурсы на руководителей этих служб.

В начале апреля были названы претенденты – по семь человек на каждую должность. 16 апреля издание "Экономическая правда" сообщило со ссылкой на источники, что по итогам конкурсов ГНС и ГТС возглавят заместитель министра финансов Сергей Верланов и первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов соответственно.

В то же время Минфин проинформировал, что 12 апреля Окружной административный суд Киева отказал экс-главе Роману Насирову в приостановке конкурсов на руководителей ГНС и ГТС. При этом Нефьодов 16 апреля сообщил, что народный депутат Андрей Антонищак также подал иск об отмене конкурса по отбору главы ГТС. 17 апреля Окружной админсуд его удовлетворил.

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