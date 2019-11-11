Торговые войны и кризис Еврозоны: названы вызовы и шансы для Украины

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Продолжительный экономический конфликт между США и Китаем, торговые ограничения между Киевом и Москвой, а также барьеры на рынках ЕС – эти составляющие вносят неопределенность относительно будущего украинского экспорта. Представители правительства на международной конференции "Торговые войны: Мастерство защиты" очертили главные внешнеэкономические векторы, а экспортеры рассказали о своих проблемах, решение которых возможно на самом высоком уровне.

Торговые векторы Украины-2020

Как отмечают специалисты, главной проблемой Украины по-прежнему остается сырьевая экономика. Такой тип сильно зависит от конъюнктуры на мировых рынках. А она сейчас она не самая радужная.

"За последний год цены на металлопродукцию на глобальном рынке упали на 12-15%", – отметил президент "Укрметалургпрома" Александр Каленков.

О необходимости переориентировать экспорт на поставки продукции с более высокой добавленной стоимостью в Украине говорят давно. Однако по-прежнему три четверти отечественного экспорта составляют сырье и полуфабрикаты. Расширить их поставки раньше стремились за счет рынков ЕС, но эта возможность уже исчерпана, констатируют в правительстве.

"У нас торговля в целом растет за девять месяцев 2019 года на восемь [процентов] с копейками, – говорит вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмирий Кулеба. – Но мы понимаем простую вещь, что у нас доминирует сырьевая и агропромышленная торговля и, наверное, мы достигнем потолка".

Выход из ситуации в правительстве видят в расширении номенклатуры поставляемой в ЕС продукции, в частности – индустриальными товарами. Но для этого еще нужно подписать соглашение о "промышленном безвизе". В правительстве убеждены, что торговые отношения с ЕС нуждаются в "модернизации", но подчеркивают: речь идет не о пересмотре соглашения, а об обновлении в соответствии с новыми вызовами реальности. К этому вопросу нужно подходить осторожно, дабы не спугнуть европейских коллег. Так что начали с правового аспекта.

"Мы предложили ЕС заключить новое дополнение к Соглашению в сфере юстиции, – рассказывает Кулеба. – Там будет идти речь о защите персональных данных, о борьбе с коррупцией, с отмыванием денег, о пересечении границы… Это опосредованно повлияет на бизнес – создаст более благоприятные условия ведения бизнеса".

Ожидается, что вопрос обновления двухсторонних отношений Украина и ЕС обсудят уже в этом году.

Вопрос зоны свободной торговли с Турцией – по прежнему в подвешенном состоянии, поскольку еще много нюансов не согласовано, говорит торговый представитель Украины, замминистра развития экономики Тарас Качка. Впрочем, развивать украинский экспорт можно не только путем создания ЗСТ, но и через подписание секторальных соглашений с другими странами, считают в правительстве.

"Я бы брал в расчет не только Соглашения о ЗСТ, а вообще преференциальные соглашения, – отмечает Качка. – То есть можно начинать с секторальных соглашений. Например, с США у нас был торгово-инвестиционный совет и мы начинали говорить о том, что в определенных секторах нам нужны соглашения".

В то же время вопрос торговли с Британией остается открытым, хотя Соглашение о свободной торговле де-факто готово к заключению, продолжает торгопред. И проблема здесь не только в формате Brexit, но и в неопределенности относительно объемов торговли между странами. А это делает невозможным определение тарифной политики.

"Мы не можем определить товаропоток между Украиной и Британией, – отмечает он. – Потому что номинально транзакции, которые идут напрямую между Украиной и Британией – это лишь часть реального товаропотока. Очень много транзакицй оформляются экспортом в Польшу или в Венгрию или в Германию или в Нидерланды и все равно продукция идет дальше в Британию, поскольку это единая таможенная территория".

А вот эмбарго на торговлю с РФ сохранятся, предупреждают в МЭРТ.

"Мы работаем в этом вопросе реактивно, а не проактивно, – объясняет Качка. – Мы реагируем на те действия, которые совершает РФ. Считаем, что мероприятия, которые применила РФ, – противоправны. Поэтому в ответ продолжаем вводить торговые ограничения. Плюс есть санкционная политика, которая касается безопасности. Этой тактики, стратегии и будем придерживаться".

В то же время он отметил, что РФ в торговой борьбе зашла "слишком далеко", на что обращают внимание и члены Евразийского экономического сообщества. Однако доказывать свою правоту, кроме как на площадке Всемирной торговой организации (ВТО), больше негде. А ее решения, как известно, порой неоднозначны. Впрочем, и в научных кругах давно ведутся разговоры о том, что ВТО себя исчерпала.

Почему бизнес не чувствует себя защищенным

В департаменте торговой защиты МЭРТ констатируют рост жалоб отечественных производителей на импортеров. Но уровень защиты остается слабым. В частности – из-за отсутствия в Украине законодательной базы, которая сделала бы возможным применение разрешенных ВТО и Соглашением об ассоциации защитных мер. Например, для введения предварительных мер – то есть оперативной защиты украинских производителей – отсутствует механизм возврата импортерам уплаченных пошлин в том случае, если по результатам расследований такие меры будут признаны необоснованными.

"Практика введения предварительных мер в Украине существует, меры применялись. Но нет механизма возврата уплаченных платежей, если в конце расследований орган придет к пониманию, что окончательные меры не соответствуют национальным интересам... Таким образом государство обязано будет вернуть уплаченную пошлину. Сейчас по факту есть только один механизм возврата такой пошлины – через судебные тяжбы", – объясняет Елена Омельченко, партнер и руководитель практики международной торговли юрфирмы "Ильяшев и Партнеры".

Отечественные производители обращают внимание на то, что другие страны активно прибегают к разным мерам для защиты рынков от импортеров.

"Развитые страны – тот же ЕС – используют намного больше разных мер ограничения импорта из других стран, – говорит Александра Каленкова, президент "Укрметалургпрома". – Например, сейчас обсуждается введение дополнительных сборов в том или ином виде на каждую тонну стали, поставляемую в ЕС. В связи с тем, что законодательство ЕС более жесткое по выбросам СО2 и предполагается [ввести] на сталь дополнительные сборы".

С необходимостью поддержки отечественных производителей соглашается и вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Денис Красников. Нынче, говорит, перед страной открыты большие возможности, чтобы перезапустить экономику, и правительство должно ими воспользоваться.

"Сейчас в сфере государственных финансов, мировых финансов очень хорошая ситуация, – отметил он. – Украине хорошо дают кредиты, процентные ставки уменьшаются… Пока деньги есть, их нужно срочно бросать на развитие промышленности, проекты инфраструктуры, которые дадут возможность уменьшить затраты производителям основных отраслей", – считает Красников.

В этом отношении позитивную роль сыграл бы полноценный запуск Экспортно-кредитного агенства, говорят эксперты. Ведомство уже имеет фонд, однако его услугами при нынешней законодательной базе никто не может воспользоваться.

"Это очень классный инструмент. Но сейчас это такой себе "музей Ленина", – шутит торгпред Украины.

Торговые войны – шанс для третьих стран

Торговые войны между двумя странами это не только риск чрезмерного импорта для третьих стран, но иногда и счастливый билет. К примеру, торговой войной между РФ и Украиной успешно воспользовались белорусы.

"Мы можем напрямую связывать ситуацию с внедрением эмбарго относительно российских товаров и увеличением поставок с Республики Беларусь. Когда снижается присутствие товара с одной страны, другая страна старается использовать ситуацию в свою пользу", – отметила директор департамента торговой защиты МЭРТ Наталия Сидорук.

Так что никто не мешает и нам получить выгоду от торговой войны между Китаем и США. При том, что, к примеру, американцы уже высоко оценили украинское подсолнечное масло:

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