Трамп определился со стратегическим средством для противодействия пандемии: что он решил

Он поблагодарил американских производителей, которые в трудное время обеспечили перевод своих мощностей

Поставки комплектующих для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в США, чья экономика к лету может упасть на 28-30%, теперь регламентируется законом о производстве в военное время. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

В четверг он прибегнул к закону о производстве в военное время для того, чтобы производители домашнего оборудования смогли как можно скорее начать производство аппаратов искусственной вентиляции легких.

"Сегодня в рамках закона о производстве в период военного времени я издал распоряжение для того, чтобы производители домашнего оборудования смогли более полно обеспечить производство аппаратов ИВЛ ради спасения жизней американцев. Я отдал распоряжение министру здравоохранения и министру внутренней безопасности, чтобы они оказали помощь таким производителям как General Electric, Hill-Rom, Medtronic, ResMed, Royal Philips, and Vyaire Medical в обеспечении комплектующими, необходимыми для производства аппаратов ИВЛ", – говорится в заявлении, подписанном Трампом.

Он поблагодарил американских производителей, которые в трудное время обеспечили перевод своих мощностей на выпуск аппаратов ИВЛ.

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"Сегодняшнее распоряжение спасет жизни, поскольку устранит препятствия в цепочке обеспечения комплектующими, которые могут поставить под угрозу быстрое производство аппаратов ИВЛ", – отмечается в документе.

Количество заразившихся новым коронавирусом в США превысило отметку в 200 тыс. человек.

Напомним, украинский теннисист Сергей Стаховский обратился к предпринимателю и известному изобретателю Илону Маску с просьбой прислать аппараты искусственной вентиляции легких в Украину. Ранее Илон Маск объявил о том, что у его компании есть ИВЛ, которые он готов разослать для борьбы с коронавирусом.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что пандемия COVID-19 во многом напоминает войну: люди гибнут, медработники действуют на передовой, сверхурочно вынуждены работать те, кто обеспечивают население продуктами питания и коммунальными услугами, многие вынуждены оставаться дома, не принимая участия в производстве.

А президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, во время которого привлек внимание к попыткам использования кризиса из-за коронавируса в политических целях, когда прослеживаются попытки искусственно привязать вопрос снятия санкций к необходимым мерам для борьбы с COVID-19.

Напомним, сам Гутерриш заявил, что пандемия COVID-19 – это самый сложный кризис, с которым международное сообщество столкнулось с момента Второй мировой войны.

Обращение генсека ООН twitter.com/UN

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