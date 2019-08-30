Транзит газа через Украину: Россия ответила Еврокомиссии на предложение по "трехсторонке"

Новак выразил надежду, что в ближайшее время дата будет согласована

Фото: "Укртрансгаз"

Россия готова провести трехсторонние переговоры с Еврокомиссией и Украиной по газу в первой половине сентября. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак, несмотря на то, что Брюссель направил Киеву и Москве предложение провести такую встречу на уровне министров с 16 по 22 сентября.

"У нас есть предложение от заместителя председателя Еврокомиссии [Мароша] Шефчовича встретиться. Или 16 числа, или может быть какие-то другие даты. Мы обсудим. Я думаю, это будет в ближайшее время согласовано", – сказал он.

При этом он добавил, что российская сторона готова встретиться в первой половине сентября из-за "некоего графика".

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"Просто у нас тоже есть некий график, мониторинговый комитет в Абу-Даби и другие мероприятия. Надо выбрать время, чтобы у всех была одновременно возможность для встречи", – пояснил он.

Новости "Сегодня" писали, что 29 августа новый состав Верховной Рады утвердил Алексея Оржеля министром энергетики и защиты окружающей среды Украины. Будет ли он участвовать в газовых переговорах, пока не сообщалось.

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Ранее на министерских встречах Украину представлял министр иностранных дел Павел Климкин, которого на этом посту накануне сменил Вадим Пристайко.

Сегодня новый премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина намерена добиться заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу.

Напомним, контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Согласно предложению Еврокомиссии, новое соглашение должно быть длительным – на десять или более лет – и предусматривать такие объемы, которые могли бы заинтересовать европейского инвестора с высокой репутацией.

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