Турецкие компании не хотят платить "Газпрому" по принципу "бери или плати"

Схема "Газпрома" по наращиванию долга за газ сбоит уже не только в Европе

Пока в России демонтируют трубы для прокачки газа через украинскую ГТС, частные турецкие импортеры по итогам 2019 года оказались должны "Газпрому" около 2 млрд долларов за невыборку минимальных контрактных объемов топлива.

Турецкие операторы выбрали менее 15% от согласованного контрактного объема в 10 млрд кубометров, поставляемого с условием "бери или плати".

По данным The Wall Street Journal, частные компании сейчас ведут переговоры с "Газпромом", чтобы не обращаться в арбитраж. При этом их долг в новом году только растет.

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Российские СМИ сообщают: не исключено, что переговоры придется перевести на государственный уровень.

Как сообщалось, Турция в 2019 году сократила закупки российского газа до 15,5 млрд куб. м, что в два раза меньше максимального значения, зафиксированного в 2017 году, – 29 млрд куб. м.

За первые четыре месяца 2020 года поставки упали по отношению к январю-апрелю 2019 года еще вдвое. При этом республика активно наращивает импорт сжиженного природного газа, спотовые цены на который оказались существенно ниже цен на газ "Газпрома" по долгосрочным контрактам.

Напомним, в декабре 2017 года Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма полностью отклонил требования "Газпрома" в отношении положения контракта "бери или плати" с НАК "Нафтогаз Украины" на сумму 56 млрд долларов за поставки газа в 2009-2017 годах. "Нафтогаз" также добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов более чем 10 раз в соответствии с его фактическими потребностями в импорте газа.

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8 января на церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, запустили газопровод "Турецкий поток".

"Турецкий поток" является частью плана России по обеспечению поставок газа в Европу в обход Украины.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Польше получат от российской стороны 1,5 млрд долларов переплаты за газ по итогам решения Стокгольмского арбитража.

В апреле 2020 года польское правительство планировало арестовать европейские активы "Газпрома" в качестве компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражем энергетическому концерну PGNiG.

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А в марте Болгария получила от России существенную скидку на газ после того, как местный поставщик Bulgargaz пригрозил обратиться в Еврокомиссию с жалобой на "Газпром".

В этом случае речь шла о нарушении "Газпромом" обязательства по корректировке цен на российский газ в соответствии со среднерыночными ценами в ЕС, что позволило Еврокомиссии закрыть дело в мае 2018 года.

Напомним, что ранее в этом месяце американские сенаторы внесли на рассмотрение Сената США законопроект о расширении санкций в отношении газопровода "Северный поток — 2", что очень встревожило Германию.

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