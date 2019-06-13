Украина готовится к новой программе МВФ: у Зеленского раскрыли детали

Текущую программу Фонда все равно нужно выполнить, считают в АП

Фото: REUTERS/Yuri Gripas.

Украина работает над подготовкой к возможному запуску в конце 2019 года новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) на три-четыре года. Об этом рассказал замглавы Администрации президента (АП) Алексей Гончарук в интервью "НВ.Бизнес".

"Мы сейчас действительно начали думать над новой программой с МВФ на три−четыре года, чтобы можно было запустить ее в конце года, если для этого появятся необходимые условия. ... В ней мы попробуем заложить структурные реформы, которые за эти годы выведут страну на качественно иной уровень", – сказал Гончарук.

Он отметил, что для новой программы есть хорошие стартовые условия: в течение 14 кварталов экономика растет стабильно, хотя и не стремительно, наблюдается приемлемый уровень инфляции и рост резервов, а также улучшение показателей в рейтинге Doing Business.

По словам замглавы администрации президента, обязательства Украины в рамках текущей программы МВФ должны быть выполнены, чтобы оправдать доверие со стороны не только Фонда, но и всех системных инвесторов.

"Чтобы Украина была прогнозируемой для партнеров страной, которая сотрудничает с международными институтами, которой доверяют, … необходимо выполнять взятые на себя обязательства, а не разрабатывать экзотические сценарии", – сказал Гончарук.

По его мнению, условия хорошо подготовленной программы МВФ можно использовать для того, чтобы осуществить экономический прорыв и стать "Восточноевропейским тигром".

"Но для этого нам надо летом и осенью очень хорошо поработать для сохранения финансовой стабильности. У нас отличная команда, конструктивный рабочий контакт с Национальным банком Украины и Министерством финансов. Поэтому все необходимое у нас для этого есть", – отметил замглавы АП.

Ранее эксперты объяснили новостям "Сегодня", какая программа МВФ нужна Украине.

Напомним, 18 декабря 2018 года Совет директоров МВФ утвердил для Украины программу stand-by сроком на 14 месяцев, объемом – около 3,9 млрд долларов. В том же месяце Украина получила первый транш по новой программе МВФ в размере 1,4 млрд долларов и побила рекорд по валютным резервам.

Последняя на данный момент миссия МВФ работала в Киеве с 21 по 29 мая. По итогам переговоров с властями руководитель миссии Рон ван Роден заявил, что представители МВФ готовы вернуться в Украину после проведения парламентских выборов и формирования нового Кабинета министров.

Позже в НБУ отметили, что отсрочка обсуждения дальнейшей финансовой поддержки со стороны МВФ усиливает уязвимость украинской экономики.

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