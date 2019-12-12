Украина хорошо подготовилась к газовым переговорам: Коболев раскрыл детали

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Украина хорошо подготовилась газовым переговорам с Россией и имеет на них сильную позицию. Об этом в Facebook сообщил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев, который ранее заявил, что поставки газа из РФ без контракта будут контрабандой.

"У нас рекордные объемы газа в подземных хранилищах, у нас есть контракты на гарантированную поставку дополнительных объемов газа в первом квартале 2020 года. Мы привлекли финансирование, чтобы иметь возможность покупать этот газ, и нашли рыночное решение, чтобы удержать цены для наших потребителей на 12% ниже, чем год назад, независимо от транзита. Мы провели модернизацию нашей ГТС, чтобы техническую возможность прокачивать газ с запада на восток. Мы активно помогаем Молдове обеспечить поступление газа и сотрудничаем с Еврокомиссией, Румынией, Польшей и другими странами ЕС, чтобы все были готовы и там", - написал он.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что переговоры о продолжении транзита российского газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины продолжатся, однако при этом не исключен вариант "газовой войны". Глава правительства напомнил, что Украине нужен долгосрочный контракт на транзит газа. Кроме того, он заверил, что Киев не станет отказываться от судебных претензий к российскому "Газпрому".

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Напомним, в рамках "нормандского саммита" 9 декабря Россия и Украина обсудили газовую тематику. Однако, по словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, эти переговоры не обнулили взаимные судебные претензии России и Украины по газовым вопросам.

Видео: Громадське телебачення

Ранее присутствовавший на переговорах в Париже глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, грозит ли Украине очередная газовая война по сценарию тех, что устраивала Россия в 2006 и 2009 годах.

Как известно, срок действия контракта Украины и России на транзит газа истекает в конце декабря 2019 года, а новое соглашение еще не заключено. Сейчас ведутся переговоры по этому вопросу в трехстороннем формате Украина – Россия – ЕС. При этом российский газовый монополист "Газпром" выдвинул требования к Украине.

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