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Украина и Словакия намерены запустить виртуальный реверс газа с 1 марта

28 февраля, 13:11

Виктория Подолянец

По такой схеме через украинскую ГТС уже качается газ из Польши

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Украина и Словакия с 1 марта запускают виртуальный реверс газа, который ранее был невозможен из-за действия старого транзитного контракта с "Газпромом". Об этом сообщил директор госкомпании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"С 1 марта начнет работать виртуальный реверс газа на границе Украина-Словакия. К этому событию мы шли почти 5 лет", – написал Макогон.

Топ-менеджер добавил, что из-за позиции "Газпрома", который пытался ограничить возможности Украины по импорту газа из ЕС, в 2014 году наша страна не могла с помощью виртуального реверса импортировать газ в Украину.

По его словам, Украине пришлось построить новый физический интерконнектор – трубопровод Вояны-Ужгород, чтобы начать поставки газа из Словакии, что позволило избежать полной зависимость от Газпрома.

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"Нам нужно было подписать прямое соглашение с оператором ГТС Словакии и добиться реализации этой возможности в данном договоре. Были внесены необходимые изменения и в украинское законодательство. Благодарим НКРЭКУ за поддержку! Были внесены изменения и в таможенный кодекс. Но самое главное – мы смогли убрать "Газпром" с наших газоизмерительных станций на западных границах, и сейчас мы полностью контролируем наши взаимоотношения с европейскими операторами ГТС", – написал он.

При этом, он отметил, что пока словацкий оператор предлагает только мощность 10 млн кубометров в день, но компания работает над тем, чтобы мощность была увеличена до полного объема транзита в Словакию из Украины.

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Макогон пообещал, что скоро будет запущен виртуальный реверс и с Венгрией, что значительно расширяет возможности по импорту газа в Украину из ЕС и в разы усиливает нашу энергетическую безопасность.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что низкие цены на природный газ в Европе будут сохраняться в течение ближайших 2-3 лет. Такой прогноз сделал глава правления "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев. Он отметил, что снижение цен на газ связано с излишком предложения сжиженного газа на рынке. А особенности украинской ГТС помогают европейцам регулировать рынок топлива.

Также мы рассказывали о том, что Украина предложила Молдове покупать дешевый европейский газ и получать его через украинскую ГТС.

Напомним, Украина уже запустила виртуальный реверс газа из Польшии намерена инвестировать средства в модернизацию и перестройку собственной ГТС.

Напомним, Андрей Коболев в прямом эфире новостей "Сегодня" заявил, что цена на газ для населения может снизиться раньше лета.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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Источник: УНИАН

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