Украина победила в суде по Крыму, а школьную еду будут проверять по-новому: что изменилось за неделю

Вторая майская неделя запомнится украинцам не только аномальной жарой, но и позитивными новостями с "судебного" фронта – Третейский суд в Гааге поддержал отечественный бизнес в споре с Россией из-за аннексии Крыма.

Кроме того, Кабмин напомнил, что скоро в Украине вступят в силу новые правила школьного питания, а "Укрзализныця" снова пугает подорожанием билетов на поезда. ТОП-5 главных экономических тем недели собрал сайт "Сегодня"

1. Решение суда в Гааге по Крыму

Третейский суд в Гааге постановил, что Россия должна возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма. Такое решение стало первым в истории, по которому Россия вынуждена выплатить компенсацию вследствие аннексии. Иск против России подавали 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо.

Как говорится в постановлении суда, Россия ответственна за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма.

Речь идет о сумме 159 миллионов долларов.

В то же время, Россия решение суда не признает и вообще не считает себя стороной спора. Впрочем, Третейский суд подтвердил свою юрисдикцию по делам об имущественных отношениях в Крыму еще летом 2017 года. РФ тогда начала игнорировать рассмотрение дела. После проведения слушания в октябре 2017 года арбитраж пригласил стороны представить дополнительные письменные объяснения. 11 декабря 2017 года истцы представили свои объяснения вместе, Россия не представила никаких объяснений. После этого Третейский суд назначил трех полномочных представителей, причем Кремль отказался выдвигать своего, поэтому его назначили в Гааге.

Как рассказал экономист аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд, благодаря этому судебному решению украинский бизнес сможет претендовать на госсобственность России.

2. Подорожание ж/д билетов

"Укрзализныця" (УЗ) уже в ближайшее время повысит цены на билеты на все поезда, кроме 1-го класса "Интерсити +". Согласование решения в Кабмине вышло на финальный этап.

Документ предусматривает рост тарифов в два этапа – каждый раз на 12%. Кроме того, индексируется и уровень тарифов на перевозку багажа и грузобагажа – эти тарифы, согласно плану, вырастут вдвое, т.к. они не повышались с 2003 года.

Международных рейсов повышение тарифов не коснется. Зато повышение тарифов распространится на электрички. В УЗ отметили, что тарифы на пригородные перевозки устанавливаются по согласованию с местными властями.

Кстати, цены на железной дороге уже стали меняться. Так, УЗ сравняла в стоимости все напитки, которые продаются в поездах дальнего следования. С 10 мая чай, кофе, кофейные напитки и вода стоят 8 гривен.

3. Беспошлинный экспорт в США

Соединенные Штаты приостановили действие Генерализированной системы преференций для 155 видов украинских товаров. Проще говоря, США запретили беспошлинный ввоз части продукции из Украины.

Причиной такого решения США стали нарушения прав интеллектуальной собственности. Офис торгового представителя США ввел в действие эти ограничения силу с 26 апреля этого года – через 120 дней после публикации соответствующей прокламации президента США от 22 декабря 2017 года.

"Под действие ограничения попали 155 видов товаров, в частности некоторые продукты пищевой, легкой, деревообрабатывающей промышленности, машиностроения, некоторые электроприборы", – отметили в Минэкономразвития Украины.

В ведомстве заверили, что находятся в постоянном диалоге с правительством США и работают над решением проблемы, но Украине для комплексного решения проблемы придется изменить законодательство.

4. Новые требования к школьному питанию

В Украине ужесточатся требования к школьному питанию. Новые правила полностью вступят в силу с 20 сентября 2019 года.

Закон, согласно которому, вводятся новые требования, был принят в Украине еще в 2015 году. Но в документе были прописаны переходные периоды. Так, для мощностей (кроме малых), осуществляющих деятельность с пищевыми продуктами, в составе которых есть необработанные ингредиенты животного происхождения, новые требования уже вступили в силу с 20 сентября 2017 года. Для крупных мощностей, которые работают без использования необработанного мяса, правила вступят в силу в 2018 году.

Для малых мощностей установлен переходный период до 20 сентября 2019 года. Большинство субъектов хозяйствования, которые предоставляют услуги питания в образовательных учреждениях, относятся именно к этой категории.

Кроме того, новшеством для операторов, предоставляющих услуги питания, станет введение международной системы Hazard Analysis and Critical Control Points (НАССР). Эта система идентифицирует, оценивает и контролирует опасные факторы, которые являются определяющими для безопасности пищевых продуктов.

При этом субъект хозяйствования, который предоставляет услуги питания в учебных заведениях, должен быть внесен в Государственный реестр мощностей операторов рынка (или, в случае необходимости, получить эксплуатационное разрешение).

5. План модернизации ГТС Украины

"Укртрансгаз" и "Нафтогаз Украины" разработали 10-летний план модернизации ГТС Украины– на 2018-2027 годы. Целью этого плана стало приведение производственных мощностей в соответствие с европейскими стандартами.

В частности, предусмотрена реконструкция четырех компрессорных станций: "Яготин", "Диканька", "Ромны" и "КЦ 4 Бильче-Волица". В реконструкцию компрессионных станций в 2018-2020 годах планируют вложить более 7 млрд грн.

Также прорабатывается вопрос ликвидации существующих узких мест в украинской газотранспортной системе (ГТС). Это необходимо, чтобы поддержать развитие отечественной добычи газа.

В ближайшее время "Укртрансгаз" инициирует международные торги через систему публичных закупок Prozorro, в которых на прозрачных и конкурентных условиях смогут принять участие как иностранные, так и украинские компании. Первые закупочные процедуры планируется начать во втором квартале 2018 года в проекте по реконструкции компрессионной стации "Яготин". Далее будет проводиться закупка работ для модернизации "КЦ № 4 Бильче-Волица".