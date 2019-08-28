Украинская экономика ускоряется: появился новый прогноз

/ Фото: пресс-центр НБУ

Институт международных финансов (Institute of International Finance, IIF) на фоне роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в апреле-июне 2019 года до 4,6% улучшил свой прогноз на год в целом – с 2,8% до около 3,5%.

"Мы ожидаем, что рост ВВП по итогам 2019 года составит около 3,5%, достаточный для начала выплат по ВВП-варрантам, которые были выпущены для реструктуризации долга в 2015 году", – говорится в отчете аналитиков.

Они сообщили, что даже при отсутствии роста ВВП во второй половине 2019-го по итогу года он составит 3%.

По их мнению, причины роста украинской экономики – сильный внутренний спрос, поддерживаемый улучшением потребительских настроений и увеличением объемов денежных переводов в страну, а также переориентация экспорта из Украины на рынки Европы.

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В IIF отметили благоприятные внешние финансовые условия, благодаря которым Национальный банк Украины понизил учетную ставку до 17%. Аналитики добавили, что реальная учетная ставка, с поправкой на инфляцию и другие риски, составляет около 5% – самый высокий показатель среди основных развивающихся рынков.

В отчете подчеркивается резкий рост вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа до 87,3 млрд грн, который привел к укреплению гривни. В дальнейшем выпуск ОВГЗ будет сокращаться, считают аналитики.

Среди рисков для Украины они назвали изменения настроений на рынках и добавили, что новая программа Международного валютного фонда может стать позитивным сигналом. Кроме того аналитики отметили готовность Украины к пиковым выплатам по госдолгу в сентябре (около 2 млрд долларов).

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Новости "Сегодня" писали, что в 2011 году экономика росла на 5,5%, в 2012-м – на 0,2%, а в 2013-м был нулевой показатель. Следующие два года – в 2014 и 2015 годах – она падала на 6,6% и 9,8% соответственно. С 2016-го экономика выросла на 2,4%, в 2017-м – на 2,8%, а в 2018-м – на 3,3%.

В 2019 году рост экономики Украины, как прогнозирует НБУ, составит 3%.

В то же время президент Владимир Зеленский планирует достичь роста экономики в Украине на 5-7%. Что об этом думают эксперты, читайте в нашем материале – Экономический рост на 7% в год: эксперт оценил планы Зеленского по ВВП.

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