В Нацбанке объяснили плюсы и минусы укрепления гривни

Укрепление гривны негативно сказалось на выручке экспортеров, но в то же время поспособствовало снижению инфляции и сэкономило средства на обслуживании долга в иностранной валюте. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

"Укрепление гривни имело многостороннее влияние на экономику. С одной стороны, ревальвация уменьшает доходы бюджета по отдельным налогам и гривневую выручку экспортеров. С другой стороны, укрепление гривни в 2019 году имело ряд положительных последствий. Во-первых, оно способствовало снижению инфляции до цели в 5%, что, в частности, является важным шагом для снижения процентных ставок и активизации кредитования. Во-вторых, оно обусловило экономию государственного бюджета на обслуживании долга в иностранной валюте", – рассказали в пресс-службе НБУ.

Помимо этого, в Нацбанке добавили, что регулятор уже давно не определяет курс.

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"НБУ уже давно не определяет курс гривны, а лишь рассчитывает его на основе заключенных соглашений на межбанковском валютном рынке. Объем интервенций Нацбанка к общему объему сделок на рынке в прошлом году не превысил 9%", – комментируют в НБУ.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что что благодаря укреплению гривни обслуживание долгов для украинского бизнеса и государственного сектора стало на сотни миллиардов гривен дешевле.

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Также мы рассказывали, что одной из причин недопоступлений в бюджет в январе 2,3 млрд гривен стали недостатки макроэкономического прогнозирования курса гривни.

Сайт "Сегодня" рассказывал о том, что государственный бюджет Украины в январе 2020 года оказался недовыполненным на 25% из-за крепкого курса гривни и низких цен на газ.

А в 2019 году дефицит внешней торговли товарами увеличился на 10% и составил почти 14 млрд долларов.

Эксперты объяснили новостям "Сегодня", как на курс влияют cезонные колебания и рыночные спекуляции.

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