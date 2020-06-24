В США тоже большие долги за коммуналку: американцы жалуются на дорогую воду

Как и в Украине, в США обсуждают дефицит воды. Миллионы простых американцев сталкиваются с растущими счетами за водоснабжение, и даже рискуют потерять дома, если не могут заплатить. Об этой проблеме написала газета The Guardian.

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Проанализировав ситуацию в 12 городах США издание пришло к выводу: цена на воду выросла в среднем на 80% в период с 2010 по 2018 год, причем более двух третей жителей этих городов получают счета, которые они оказываются не в состоянии оплатить.

"В первом общенациональном исследовании такого рода наши результаты показывают болезненное влияние растущего кризиса водной бедности в Америке, поскольку стареющая инфраструктура, очистка окружающей среды, изменение демографической ситуации и экстренное изменение климата способствуют экспоненциальному росту цен почти во всех уголках США", – пишет The Guardian.

В США считаются чрезмерными счета за воду, превышающие 4% от дохода домохозяйства. Между 2010 и 2018 годами счета за воду выросли как минимум на 27%.

Между тем федеральная помощь государственным водоканалам, которая обслуживает около 87% населения, резко сократилась, в то время как эксплуатационные расходы, угрозы окружающей среде и здоровью, климатические шоки и другие расходы резко возросли.

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Авторы исследования утверждают, что рост цен непропорционально сказывается на бедных американцах. В Новом Орлеане, Санта-Фе и Кливленде около трех четвертей жителей с низким доходом живут в районах, где не могут оплатить счета за воду и канализацию.

На фоне растущих затрат и уменьшения федеральных долларов широко применяются штрафные санкции, которые в некоторых случаях могут привести к потере жилья.

Федеральное финансирование в США систем водоснабжения упало на 77% с 1977 года, поэтому местные власти вынуждены сами искать средства для обеспечения работы и исправности оборудования для водоснабжения.

В США существуют федеральные программы для жителей с низкими доходами, которые дают им льготы при оплате услуг за электроэнергию и телекоммуникации, однако водоснабжение не входит в перечень льгот.

Ранее в Давосе президент США Дональд Трамп заявил, что в Штатах самый чистый воздух и питьевая вода на земле. И пообещал, что в рамках мировой экологической акции американцы высадят один триллион деревьев.

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Напомним, в 2019 году мир потрясли масштабные пожары в Сибири и лесах Амазонии. С осени прошлого года огонь бушевал в Австралии. Количество погибших в пожарах животных и птиц некоторые экологи оценивают в несколько сот миллионов особей.

При этом пожары – не самый вероятный результат изменения климата для Украины. Ранее сайт "Сегодня" сообщал: Украина должна готовиться к засухам, снижению уровня воды в реках, поднятию уровня моря.

О том, как в Украине высохли водоемы, смотрите в сюжете "Сегодня":

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