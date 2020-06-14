Украине угрожает дефицит воды: "Снега не было, это – гидрологическая засуха"

Украина — одна из наименее обеспеченных водой стран Европы, а потребляют воды украинцы в 2-3 раза больше, чем немцы

Скоро Украина может столкнуться с дефицитом воды, из-за чего водные ресурсы необходимо расходовать экономней. Виной всему – бесснежные зимы, и даже то, что весь май шли дожди — не спасает ситуацию. Сайт "Сегодня" разбирался, действительно ли Украине угрожает нехватка воды, и как это можно исправить.

Использование воды в Украине

В этом году в Украине наблюдается самый низкий за 100 лет уровень воды в реках. Обычно в марте и в начале апреля реки наполняются водой после таяния снега, однако весеннего разлива не было, ведь зима была бесснежной. Ситуацией озаботились и в СНБО, где заявили, что в этом году Украина может столкнуться с дефицитом воды. Представители Государственного агентства водных ресурсов Украины отмечают, что последние пять лет были маловодными, и существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек.

Андрей Никитин, директор КП "Житомирводоканал", рассказывает, что Украина занимает 125 место среди всех стран мира по уровню обеспечения водой. У нас малый запас воды по сравнению с европейскими странами: менее 1 тысячи кубических метров на человека.

"Для сравнения в Великобритании — это 5 тысяч кубометров на человека, в Германии — 3 тысячи. Дефицит воды значительно усилился этой весной, потому что у нас была теплая зима без осадков и не произошло наполнение наших природных источников и бассейнов за счет осадков. Нашего региона, Житомирщины, это касается прежде всего. Река Тетерев является маловодной. Есть риск того, что в ближайшее время мы не сможем обеспечить город водой. Кроме того, у нас исчезают реки и эти природные источники мы не охраняем от своего вмешательства, мы не научились рационально потреблять воду. Украинцы потребляют 150-200 л в сутки на человека, а, скажем, немцы потребляют ориентировочно 75 л в сутки на 1 человека", — рассказывает Никитин и добавляет, что по прогнозам ученых, запасов воды нам хватит только до 2050 года.

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В Государственном агентстве водных ресурсов сообщили, что в последние годы использование воды в Украине держится на одном уровне (в 2019 году в Украине забрали из природных источников 11,1 кубических километров воды). При этом водохранилища наполнены достаточно для обеспечения потребностей украинцев.

"Наполнение днепровских водохранилищ сейчас составляет 95,2% от проектного, что позволяет обеспечить в полной мере водные потребности населенных пунктов, которые пользуются поверхностными водами Днепра для питьевых нужд. В бассейне Южного Буга водохранилища, которые обеспечивают питьевые и бытовые нужды населения, наполненные на 94-103%. Наполнение водохранилищ комплексного назначения в бассейне Северского Донца составляет 86%. Основные водохранилища комплексного назначения бассейна рек Приазовья наполнены на 82-99%. Придунайские водохранилища наполнены на 77%", — рассказал в комментарии "Сегодня" Михаил Хорев, и.о. главы Государственного агентства водных ресурсов Украины.

Есть ли угроза дефицита воды

Из-за бесснежной зимы под ударом оказались те регионы, где активно занимаются сельским хозяйством.

"Доступные для широкого использования водные ресурсы формируются в основном в бассейнах Днепра, Днестра, Северского Донца, Южного и Западного Буга, Дуная, а также малых рек Приазовья и Причерноморья. Вместе с тем, наименее обеспечены водными ресурсами Донбасс, Криворожье и юг Украины, где сосредоточены крупнейшие потребители воды", — рассказывает Хорев.

Наталья Закорчевная, глава кафедры водных ресурсов Государственной экологической академии последипломного образования и управления, отметила, что на ситуацию обратили внимание из-за необычной зимы.

"Почему говорить об этом начали только в начале этого года? Потому что у нас не было снега. И это называется гидрологическая засуха. Раньше мы как жили: выпадал снег, потом он таял, пополнял запасы воды в реках, подземные воды. Сейчас мы оказались без снега, который был крайне необходим, чтобы весной сформировалось какое-то полноводье. Впервые за 140 лет в Украине была такая зима", — говорит Закорчевная.

Она добавляет, что это еще не катастрофа, но уже необходимо принимать меры. Однако в украинское законодательство не внедряют необходимые "водные" директивы для подсчета распределения воды. А прогноз запасов подземных вод не обновляли с начала 70-х годов. Соответственно, сделать прогнозы о том, хватит ли воды в Украине — очень сложно. Ситуацию усугубляют устаревшие водопроводные системы, которые давно нуждаются в реконструкции.

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Исправить это должна была общегосударственная целевая программа "Питьевая воды Украины" на 2011—2020 годы, но она так и осталась на бумаге. В программе предусматривали строительство и реконструкцию водозаборных сооружений с применением новейших технологий, инвентаризацию канализационных очистных сооружений, строительство станций доочистки питьевой воды, а также приведение к стандартам ЕС нормативно-правовой базы в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения. В Министерстве развития общин и территорий нам рассказали, что программой предусмотрено финансирование мероприятий из государственного бюджета на 3 млрд грн, но с начала реализации программы на нее потратили только 394 млн грн, потому что финансировалась она только в 2011, 2012 и 2018 годах.

"Общий объем финансовых ресурсов за счет средств государственного бюджета, затраченных на программу с начала ее реализации, составляет 394,104 млн грн (Программа финансировалась в 2011, 2012 и 2018 годах), что составляет 13,12% от общего объема финансирования мероприятий из государственного бюджета", — ответили в Минрегионе на запрос сайта "Сегодня".

Также в ведомстве добавили, что законом о государственном бюджете на 2019 и 2020 годы не было заложено денег на программу "Питьевая вода Украины".

В Минрегионе отметили, что постоянный дефицит средств препятствует модернизации и строительству водопроводных сооружений и сетей, что ухудшает качество питьевой воды централизованного водоснабжения. В ведомстве говорят, что уже работают над продлением программы до 2025 года. По подсчетам министерства, регионам нужно около 16,5 млрд грн на водопроводно-канализационную отрасль.

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Как исправить

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За май в бассейнах рек Украины выпало больше месячной нормы осадков, местами в 3,5 раза больше. Исключением стали территория Закарпатья и Волыни, где выпало 64-91% месячной нормы осадков. Однако майские дожди не смогли компенсировать бесснежную зиму.

"Осадки кардинально не изменили гидрологическую ситуацию на равнинных реках, замедлилась интенсивность уменьшения водности, которая по сравнению с апрелем, увеличилось на 5-10%, только на Cтыри, Роси, Южном Буге и его притоках на 25-40%. На карпатских реках дожди сформировали несколько дождевых паводков, в результате которых водность по сравнению с апрелем, увеличилось практически вдвое", — говорит начальница Службы экологического надзора на землях водного фонда КП "Плесо" Марьяна Гинзула.

По прогнозам, в ближайшее время ситуация с восполнением водных запасов может ухудшиться.

"По данным синоптических моделей Мировых центров погоды (GFS, ECMWF, ICON), до середины июня 2020 в южных, восточных и большинстве центральных регионов количество осадков прогнозируется меньше нормы. Поэтому на большинстве рек бассейнов Среднего Днепра, Южного Буга, Северского Донца и Приазовья остается в дальнейшем вероятность формирования гидрологической засухи с возможными негативными последствиями для различных секторов экономики, населения и окружающей среды", — поясняет Марьяна Гинзула.

Эксперт добавляет, что май, как и год назад, оказался щедрым на осадки и немного начал ликвидировать недобор осадков в столице. Тем не менее, нельзя сказать, что количество осадков в этом году было рекордным.

"Начиная с 2017 года в Киеве наблюдается дефицит осадков, то есть выпадает количество осадков меньше нормы в 621 мм/год. В 2017 году выпало 590 мм, в 2018 году — 596 мм, а в 2019 году — 527 мм, что почти на 100 мм меньше нормы. В 2020 году в Херсоне в марте выпало 9 мм (норма 26 мм), в апреле 2 мм (норма 33 мм), в мае 30 мм (норма 41 мм). Всего за сезон в Херсоне выпало 41 мм, что меньше нормы (100 мм) в 2,5 раза. В 2020 году во Львове в марте выпало 36 мм (норма 45), в апреле 7 мм (норма 52 мм), в мае 104 мм (норма 89). Всего за сезон во Львове выпало 147 мм, что меньше нормы (186 мм) на 39 мм", — отметила Гинзула.

Таким образом, несмотря на количество дождей, их все равно недостаточно, чтобы предотвратить засуху.

Для того, чтобы исправить сложившуюся ситуацию, нужен целый комплекс мер. Руководительница практики "Вода" Всемирного фонда природы WWF-Украина Ольга Денищик рассказывает, что когда-то в Украине было осушено много территорий из-за того, что воды было много. А теперь Украина, Венгрия и Молдова входят в тройку наименее обеспеченных водой стран Европы в пересчете на 1 жителя.

"Низкая обеспеченность пресной водой — следствие потери большого количества малых рек, пойм, природных ландшафтов из-за небрежного использования земельных ресурсов. Количество пахотной земли в Украине нужно сокращать и отдавать эти земли под экологическое восстановление тех природных экосистем, которые здесь существовали ранее", — говорит Денищик.

Она добавила, что необходимо выполнять требования Водного кодекса Украины, в частности, к прибрежным защитным полосам, максимально допустимым объемам искусственных водоемов на реках, нормативов по сбросам загрязняющих веществ и тому подобное.

"Также необходимо вернуть физические характеристики русел рекам (гидроморфологические характеристики). То есть восстановить меандры реки, территорию поймы, прилегающие болота, где вода может задерживаться весной", — говорит Денищик.

В Государственном агентстве водных ресурсов добавили, что должны соблюдаться установленные лимиты забора воды. Однако в критических условиях есть риски, что ограничения коснутся гидроэнергетики, водного транспорта, промышленности.

Андрей Никитин поясняет, что мы вынуждены здесь и сейчас искать другие источники водоснабжения. Один из самых распространенных — добыча воды из подземных источников. Однако не для всех украинских городов этот сценарий оптимален. Скажем, Житомир, который сейчас остро переживает крупнейший в своей истории водный кризис, находится в той части Украины, где запасы подземных вод – одни из самых маленьких в Украине.

"Город расположен на гранитной плите. Чтобы обеспечить его водой из скважин, их придется сделать очень много, но мы столкнемся с другой проблемой — большое наличие железа и родона, которые очень трудно и дорого очистить из воды. Альтернативный вариант, который используют сингапурский и калифорнийский водоканалы, — очистка сточных вод до качества питьевого водоснабжения. Работая по этой технологии, вышеупомянутые водоканалы сегодня тратят на подготовку воды 63 цента за 1 м3. Эта цена является более дешевой, чем цена добычи питьевой воды из соленых морей и океанов. Мы должны следовать европейским трендам: потреблять меньше воды из природных источников, работать с возобновляемыми источниками водоснабжения, перерабатывать стоки на воду хозяйственно-бытового назначения", — говорит Никитин.

Антон Ковалишин, руководитель отдела внешних коммуникаций поставщика электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO, советует, чтобы экономнее использовать воду в быту, достаточно установить на кран аэратор.

"Он рассеивает струю на более мелкие струйки, смешивая воду с воздухом, при этом эффективность мытья рук или посуды от этого не снижается. При этом экономится от 50% до 80% воды. Наличие дома бойлера – это дополнительный стимул экономнее расходовать воду. Кроме того, необходимо выключать воду, пока чистите зубы, уменьшать напор при мытье рук, мыть посуду в наполненной раковине либо пользоваться современными посудомойками, вместо приема ванной лучше предпочесть душ. При поливе огородов можно использовать розетки с таймерами, которые позволят настроить автоматический полив в нужное время без перерасхода электроэнергии и воды. При приготовлении кофе или чая наливать в чайник лишь объем воды, необходимый на один раз. Такие простые бытовые мероприятия и привычки обеспечат комфортное пользование водой и сохранят ценный водный ресурс", — говорит Ковалишин.

О том, как в Украине высохли водоемы, смотрите в сюжете "Сегодня":

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