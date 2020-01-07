Ад на Земле: в Австралии в результате лесных пожаров может погибнуть более миллиарда животных

Уже погибли более 800 миллионов животных

Видео: Reuters

В Австралии в результате лесных пожаровможет погибнуть более миллиарда животных. Уже погибло 800 миллионов и эта цифра постоянно растет.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на HuffPost.

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"Первоначальная цифра – 480 миллионов – базировалась на млекопитающих, птицах и рептилиях, по которым у нас есть информация, и эта цифра сейчас несколько устарела. Погибли более 800 миллионов животных – только в Новом Южном Уэльсе", – сказал ученый, эколог из университета Сиднея Крис Дикман.

/ Фото: AAP Image/David Mariuz/via REUTERS В тренде Стихийные бедствия и новая валюта: главные события недели в мире

С учетом этих цифр, по словам Дикмана, "без всяких сомнений" общее количество убитых стихией животных достигнет более одного миллиарда.

Кроме того, о своем желании помочь со стихией уже заявила и Украина – министр внутренних дел Арсен Аваков озвучил готовность отправить около 200 специально подготовленных спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Киев ожидает лишь решения Канберры.

Напомним, что ранее австралийский премьер Скотт Моррисон заявил о готовности правительства Австралии выделить порядка 1,4 млрд долларов на восстановление районов, пострадавших от лесных пожаров.

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