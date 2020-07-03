Вырос максимальный размер пособия по безработице: сколько он составляет

C 1 июля увеличился максимальный размер пособия по безработице,рост которой, по последним данным, в июне несколько приостановился. Теперь он составляет 8 788 грн в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы занятости.
Напомним, с 1 июля в соответствии с законом о госбюджете Украины на 2020 год повышен прожиточный минимум для основных социальных и демографических групп населения. Так, для трудоспособных лиц прожиточный минимум составляет теперь 2 197 грн. Соответственно, выросли и социальные выплаты, среди которых – пособие по безработице.
Как пояснили в ведомстве, максимальный размер пособия по безработице не может превышать 4-кратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (ст. 23 закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы" от 02.03.2000 г. №1533-III).
"При этом размер минимального пособия по безработице остается неизменным: для лиц, получающих минимальную помощь по безработице без учета страхового стажа и заработной платы, он составляет 1 000 грн (до карантина – 650 грн)", – уточнили в пресс-службе.
Такое решение было принято постановлением правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы от 8 апреля 2020 года № 217.
"На такую помощь могут рассчитывать безработные, начиная с 12 марта, на протяжении всего карантина и 30 дней после его официального завершения", – рассказали в службе занятости.
В Украине по состоянию на 2 июля 2020 года количество официально зарегистрированных безработных составило почти 516,7 тыс. человек, что на 81%, или на 231 тыс. больше, чем по состоянию на соответствующую дату прошлого года.
Помощь по безработице получают 432 тыс. человек.
На одну вакансию претендуют девять безработных (на соответствующую дату прошлого года – три человека), – сообщили в службе занятости.
Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине хотят еще более увеличить прожиточный уровень. Так, на заседании парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов одобрили законопроект, в котором предлагается увеличить прожиточный уровень и привязать его к средней годовой зарплате, рекомендовав Раде принять за основу законопроект № 3515.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский также поручил Кабинету министров повысить уровень минимальной заработной платы для всех украинцев.
В ответ правительство разработало план, направленный на повешение минимальной зарплаты уже с 1 сентября 2020 года. Речь идет о повышении "минималки" в три этапа:
- с 1 сентября 2020 года – до 5000 гривен;
- с 1 января 2021 года – до 6000 гривен;
- с 1 июля 2021 года – до 6500 гривен.
Говоря о повышении минимальной зарплаты в Украине, президент Зеленский отмечал, что это "выглядит вполне реалистично".
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