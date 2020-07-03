Вырос максимальный размер пособия по безработице: сколько он составляет

C 1 июля увеличился максимальный размер пособия по безработице,рост которой, по последним данным, в июне несколько приостановился. Теперь он составляет 8 788 грн в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы занятости.

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Напомним, с 1 июля в соответствии с законом о госбюджете Украины на 2020 год повышен прожиточный минимум для основных социальных и демографических групп населения. Так, для трудоспособных лиц прожиточный минимум составляет теперь 2 197 грн. Соответственно, выросли и социальные выплаты, среди которых – пособие по безработице.

Как пояснили в ведомстве, максимальный размер пособия по безработице не может превышать 4-кратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (ст. 23 закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы" от 02.03.2000 г. №1533-III).

"При этом размер минимального пособия по безработице остается неизменным: для лиц, получающих минимальную помощь по безработице без учета страхового стажа и заработной платы, он составляет 1 000 грн (до карантина – 650 грн)", – уточнили в пресс-службе.

Такое решение было принято постановлением правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы от 8 апреля 2020 года № 217.

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"На такую помощь могут рассчитывать безработные, начиная с 12 марта, на протяжении всего карантина и 30 дней после его официального завершения", – рассказали в службе занятости.

В Украине по состоянию на 2 июля 2020 года количество официально зарегистрированных безработных составило почти 516,7 тыс. человек, что на 81%, или на 231 тыс. больше, чем по состоянию на соответствующую дату прошлого года.

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Помощь по безработице получают 432 тыс. человек.

На одну вакансию претендуют девять безработных (на соответствующую дату прошлого года – три человека), – сообщили в службе занятости.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине хотят еще более увеличить прожиточный уровень. Так, на заседании парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов одобрили законопроект, в котором предлагается увеличить прожиточный уровень и привязать его к средней годовой зарплате, рекомендовав Раде принять за основу законопроект № 3515.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский также поручил Кабинету министров повысить уровень минимальной заработной платы для всех украинцев.

В ответ правительство разработало план, направленный на повешение минимальной зарплаты уже с 1 сентября 2020 года. Речь идет о повышении "минималки" в три этапа:

с 1 сентября 2020 года – до 5000 гривен;

с 1 января 2021 года – до 6000 гривен;

с 1 июля 2021 года – до 6500 гривен.

Говоря о повышении минимальной зарплаты в Украине, президент Зеленский отмечал, что это "выглядит вполне реалистично".

Видео: Сегодня

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