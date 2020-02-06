Зам Богдана встретилась с американскими финансистами: о чем шел разговор

После визита Майка Помпео Украина имеет возможности договориться с американскими инвесторами о новых проектах

Юлия Ковалив

Украина пытается привлечь инвестиции из США в инфраструктуру, энергетику, здравоохранение и сельское хозяйство, технологии и финансовые услуги. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив встретилась с представителями Американской корпорации по финансированию международного развития во главе с советником главного исполнительного директора Калебом Маккэрри.

Ковалив рассказала о важных изменениях, которые уже внедрены представителями власти, и целях, которые в настоящее время определены как приоритетные.

"Украина ждет больших инвестиций. И сейчас вся команда власти сосредотачивает свои усилия, чтобы создать максимально комфортные условия для инвестора", – отметила она.

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Кроме того, Ковалив обозначила основные сферы, которые нуждаются в инвестициях и могут быть интересны американским партнерам. Это, в частности, приватизация государственных предприятий, модернизация инфраструктуры, здравоохранение, агропромышленный комплекс, а также технологии.

"Мы открываем рынок земли, проводим концессионные конкурсы, внедряем государственные онлайн-сервисы. Это те предпосылки, которые позволят сделать Украину более привлекательной для инвесторов", – рассказала Ковалив.

Представители Американской корпорации по финансированию международного развития в свою очередь подчеркнули готовность к активизации сотрудничества и особый интерес, который сейчас есть у международных инвесторов к Украине. Кроме того, они выразили заинтересованность в расширении направлений сотрудничества с нашей страной.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал о том, что Украина имеет все возможности для прорыва, в том числе экономического. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, который во вторник, 28 января, проводит ряд встреч в Европе. "Интерес со стороны инвесторов со всего мира это подтверждает. Такое впечатление осталось от встречи с иностранным бизнесом в Брюсселе", – написал он в Telegram.

Газета Financial Тimes связала успешный выпуск еврооблигаций с оптимизмом инвесторов в отношении программы реформ президента Украины Владимира Зеленского и его нового правительства.

Также сайт "Сегодня" сообщал о том, что бизнес-сообщество определило для власти 10 ключевых приоритетов, которые помогут достичь экономического роста Украины в 5-7% за год.

Напомним, проект "Инвестиционная няня" будет опираться на инвестиционных менеджеров правительственной организации UkraineInvest.

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