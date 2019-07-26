"Ждем почтовых голубей из Москвы": "Нафтогаз" сделал заявление по транзиту

В компании сообщили, что не получали официальных предложений из России

Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

"Нафтогаз Украины" не получал никаких официальных предложений от российского "Газпрома" по краткосрочному контракту на транзит газа с 2020 года. Об этом сообщается 26 июля на странице украинской компании в Facebook.

"Никакой официальной информации от российской стороны относительно идеи короткого контракта у нас сейчас нет. Мы понимаем, что сегодняшний вброс это, вероятно, тестирование боем. С интересом читаем заголовки российских СМИ, которые подают это как решенный факт", – отметили в "Нафтогазе".

При этом в компании добавили, что "ждут почтовых голубей из Москвы".

"Уверены, в Брюсселе их тоже ждут", – заключила пресс-служба.

Новости "Сегодня" писали, что, по данным СМИ, Россия намерена заключить с Украиной краткосрочное соглашение о транзите газа в Европу после окончания действующего контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом".

Исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко посоветовал "Газпрому" официально ответить на предложение Еврокомиссии по транзиту газа через территорию Украины после 2020 года, а в случае отказа – озвучить свой вариант.

В свою очередь министр энергетики России Александр Новак сообщил журналистам, что Москва предложила Киеву продлить действующий "транзитный" контракт на год.

Сегодня также появилось заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка по "транзитному" контракту. По его словам, Киев заинтересован в продолжении транзита газа по европейским условиям.

Контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Согласно предложению ЕК, новый контракт на транзит газа должен быть длительным – на десять или более лет – и предусматривать такие объемы, которые могли бы заинтересовать европейского инвестора с высокой репутацией.

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