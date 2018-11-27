Будет ли дефицит бензина из-за военного положения: прогноз эксперта

Сегодня, 15:42

Некоторые продавцы топлива попытаются воспользоваться ситуацией, не исключает специалист

Будет ли дефицит бензина из-за военного положения: прогноз эксперта
Автор фото: Юрий Кузнецов, "Сегодня"

После введения военного положения в 10 областях Украины ажиотажного спроса на бензин не наблюдается, как и роста цен на него. Об этом сообщил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, передает "112 Украина".

"Никакого ажиотажа мы пока не видим. Бензин – это не соль или крупа. Его нужно где-то хранить. Сколько канистр про запас может себе позволить обычный гражданин? Если бы были признаки ажиотажного спроса, они бы уже проявились", – считает Куюн.

По его словам, не исключено, что некоторые трейдеры попробуют воспользоваться ситуацией, чтобы не снижать цены на бензин, хотя, потенциал для этого есть.

"Сейчас, в связи с падением котировок на нефть, есть очень хороший потенциал для снижения цены, порядка двух гривен на литре. Впрочем, участники рынка пока не очень торопятся снижать цены. В принципе, для рынка это свойственно. Я надеюсь, что они не будут спекулировать военным положением: мол, раз так, то снижать вообще не нужно", – сказал Куюн.

Помимо котировок нефти, серьезное влияние на цену бензина оказывает курс доллара. Но даже если он вырастет, для того чтобы нивелировать имеющийся потенциал снижения цены, рост должен составить не менее двух гривен, сказал Куюн.

"Я не верю, что такой скачок возможен", – отметил эксперт.

Напомним, курс доллара в Украине поднялся выше психологической отметки из-за психологического факторов, которые проявились во время введения военного положения. Как отмечают специалисты, сам режим военного положения объективно на курс не влияет.

Также сайт "Сегодня" разобрался, как усиление российской агрессии и военное положение повлияет на экономику Украины

Военное положение в Украине вводится в десяти областях, прилегающих к российской границе либо к Азовскому и Черноморскому регионам. Ранее был опубликован текст закона "О введении военного положения в Украине".
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