Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

Доллар в августе: какого курса ждать и чем опасна слишком сильная гривня https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80 2019-08-01T16:06:53+03:00 Финансы Аналитики озвучили оптимистичный для нацвалюты прогноз валютного рынка

За июль курс доллара в Украине обвалился на безналичном рынке на 3,9%, до 25,14 грн, а на наличном – на 4,3%, до 25,17 грн. При этом курс продажи безналичного евро упал на 5,8% до 28,03 грн., наличного – на 5,9% до 28,13 грн. Главным драйвером укрепления гривни, по словам экспертов, стали активные инвестиции в облигации внутреннего государственного займа в гривне. Такие данные сайту "Сегодня" предоставили аналитики ГК Forex Club в Украине.

"Ослабление политических рисков, а также высокий оптимизм инвесторов в отношении изменений в Украине после президентских и парламентских выборов, способствуют активному притоку валюты в страну. Инвесторы активно покупают гривневые и валютные облигации внутреннего государственного займа, несмотря на сокращение доходности и заявленное снижение учетной ставки НБУ. Так, портфель нерезидентов в ОВГЗ только в августе вырос на 31% до 73,7 млрд. грн", – отмечают аналитики.

По их мнению, курс гривни в августе продолжит расти, несмотря на довольно резкое подорожание доллара на межбанке 31 июля и 1 августа. Согласно прогнозу Forex Club, курс в августе будет колебаться в диапазоне 24,75–25,75 грн за доллар, то есть упадет ниже психологической отметки в 25 гривен.

"Ближайший уровень для дальнейшего укрепления – 24,7 грн за доллар, который является минимальным с 2016 года. <...> Политические риски, которые ограничивали активность части иностранных инвесторов и МВФ, полностью отходят на задний план. На сегодня нет угрозы для формирования коалиции и нового правительства, а также внедрения реформ. Вероятно, после назначения правительства, переговоры с МВФ будут возобновлены, и уже в этом году Украина сможет получить следующий транш кредита по программе stand-by", – считает руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

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Шевчишин напомнил, что риски выплат по внешним долгам существенно снизились. В результате укрепления гривни и активных действий НБУ по выкупу иностранной валюты золотовалютные резервы выросли до 21 млрд долларов, которых достаточно для прохождения пиковых выплат в сентябре и в первой половине 2020 года, считает эксперт. Кроме того, положительное влияние окажет транш МВФ. Кроме того, положительный эффект окажетземельная реформа, которую анонсировала команда президент Владимира Зеленского. Поводом для оптимизма выступает и намеченная приватизация, под которую будет заходить иностранный капитал.

Однако существуют факторы, которые будут сдерживать укрепление гривни, предупреждают специалисты.

"Во-первых, как только изменится конъюнктура для инвесторов, которые заходят в Украину с "горячим" капиталом, они начнут выходить из рынка. Во-вторых, август – это месяц смены сезонного тренда на укрепление, и в среднем гривня в этот период девальвирует на 2,5%. Это связано с закупками энергоресурсов и активизацией импортеров перед новым сезоном деловой активности, расчетами аграриев по кредитным обязательствам. В-третьих, в бюджете на 2019 год заложен курс на уровне 29,4 грн за доллар, и к нему привязаны бюджетные поступления и расходы. Если курс находится ниже этого уровня, бюджет недополучает средства, и их недостаток финансируется за счет облигаций, что расширяет государственный долг. В-четвертых, сильное укрепление гривни бьет по экспортерам, в результате чего сокращаются поступления от экспортной выручки в страну, и снижается конкурентоспособность украинской продукции на мировых рынках", – отмечают аналитики.

Напомним, ранее новости "Сегодня" выясняли, что происходит с курсом доллара и куда выгоднее всего вкладывать деньги украинцам. Также об июльском укреплении гривни узнавайте из нашего сюжета:

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