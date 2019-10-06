Куда вложить деньги до конца года, чтобы заработать: эксперты прогнозируют стабильность банковской системы Украины

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До конца года финансисты утверждают, что банковская система Украины останется стабильной, но советуют поторопиться тем, кто желает оптимально приумножить свои сбережения. Ибо из-за укрепления гривни снижаются проценты по вкладам как в ней, так и в ценных бумагах Минфина — облигациях внутреннего госзайма (ОВГЗ). Что касается итогов третьего квартала, то пока прогадали те, кто изъял деньги с гривневых депозитов и вложился в валютные, ожидая традиционного осенне-зимнего роста курса доллара, который обещали ряд аналитиков. Впрочем, они от своих прогнозов не отказываются, сдвинуты только сроки и откорректированы показатели ослабления гривни не 28 грн/доллар к концу года, а не выше 27.

Что касается кредитов, то специалисты ждут оживления рынка, прежде всего ипотечного кредитования, который сейчас практически не работает. Но если Кабмин выполнит свои обещания по снижению ставок на выдаваемые банками займы, то запуск ипотечного кредитования в нацвалюте может стать реальностью. Нашими экспертами выступили исполнительный директор НАБУ Елена Коробкова, руководитель отдела аналитики ГК FOREX CLUB Андрей Шевчишин, президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак, финаналитик ICU Михайло Демкив.

Курс доллара: два сценария для валюты

Пожалуй, больше всего украинцев интересует, как до конца года изменится курс гривни. По словам Андрея Шевчишина, базовый прогноз такой: средний курс — 26—27 грн/доллар, на конец года — 26,5 грн/доллар.

"Прогнозы по гривне продолжают улучшаться, — рассказал нам Шевчишин. — Заявленные реформы, запуск рынка земли, большая приватизация, возобновление сотрудничества с МВФ и либерализация рынка капитала позволяют рассчитывать на значительный приток инвестиций. Но негативный торговый баланс, дефицит бюджетных поступлений относительно плановых показателей указывают на перспективу ослабления гривни. Оптимистический прогноз: 24—25,5 грн/доллар, на конец года — 25 грн/доллар. Ключевой предпосылкой выступает активный приток инвестиций и сохранение благоприятных внешних торговых условий, отчего предложение валюты постоянно опережает спрос. Пессимистический прогноз: 27—29 грн/доллар, на конец года – 29 грн/доллар. Ключевыми факторами выступают сокращение притока средств и падение цен на мировых сырьевых рынках. По словам эксперта, базовый прогноз — самый вероятный в силу активности действующих факторов как внутренних (активность в реформах), так и внешних (сдержанный оптимизм в отношении достижения договоренностей между США и Китаем, торговых договоренностей между Великобританией и ЕС, что снижает вероятность кризиса в текущем году). Курс евро будет зависеть от динамики базового курса пары гривня/доллар и динамики пары евро/доллар на мировых рынках. По паре евро/доллар ожидаем средний курс 1,11, поэтому базовый прогноз по евро 28,8—30 грн/евро".

Вклады: ставки вниз

Мониторинг НАБУ предложений украинских банков по годовым депозитам показал, что на середину сентября 2019 г. ставки по ним находятся в широком диапазоне: 5—19% годовых.

"Если отсеять из этого круга "экстремальные" случаи, то вкладчики могут надежно вложить средства в гривне на год под ставку 16—18% годовых, — говорит Елена Коробкова. — Это вдвое перекрывает текущую инфляцию и существенно покрывает валютные риски. В последние недели многие банки даже повысили депозитные ставки в гривне, несмотря на небольшое снижение учетной ставки НБУ. Это связано с дефицитом гривни в банковской системе, в том числе и в связи с накоплением средств на Едином казначейском счету. Сейчас гривневые депозиты выглядят намного более привлекательными по сравнению с вкладами в иностранной валюте ввиду поддержания все еще высоких процентных ставок и благоприятной конъюнктуре валютного рынка".

Но эксперт предупреждает: поскольку НБУ сигнализирует о дальнейшем и довольно существенном снижении учетной ставки, решение об открытии депозитного вклада лучше не откладывать, ведь в дальнейшем ставки могут снизиться. С точки зрения валютных предпочтений вкладчиков в последние месяцы складывается довольно интересная ситуация: этим летом физлица наращивали вклады в валюте намного интенсивнее, чем гривневые депозиты. Вполне вероятно, это связано с ожиданиями традиционной сезонности поведения обменного курса, которые в этом году, похоже, так и не оправдаются. Но если смотреть на длинную дистанцию, то украинский вкладчик однозначно отдает предпочтение гривне. За последние 12 месяцев срочные вклады в гривне выросли почти на 12%, тогда как срочные валютные вклады — лишь на 2% в валюте. Как показал прошедший год, большинство вкладчиков оказались правы. Ведь при инфляции, составившей за этот период около 9%, вклады в гривне обеспечили сохранение и приумножение накопленных средств, а вклады в иностранной валюте нет.

Ипотека: власть поможет

Правительство обещает, что уже в 2020-м ставки по кредитам для населения существенно снизятся. Это значит, что запуск ипотечного кредитования в гривне может стать реальностью.

"Украинцы начали забывать, что такое ипотека. Кредитные программы остановились из-за кризиса 2008 года и девальвации гривни. И хотя многие еще расплачиваются за квартиры, купленные с помощью валютных займов, банки почти не финансируют покупку жилья", — отмечает финаналитик ICU Михайло Демкив. По его словам, объем выдачи новых кредитов составляет около 200 млн грн в месяц: "Кредитование можно получить у определенных застройщиков, которые работают с банками. Заемщики одалживают небольшую часть от стоимости жилья из-за дороговизны — ставки часто превышают 20%".

Валютные кредиты были привлекательны благодаря низким процентам. От печального опыта займов в валюте нужно отойти и искать возможности увеличения кредитования в гривне. Правда, стоимость денег в Украине всегда была высокой, особенно в гривне, отмечает Демкив. Поэтому трудность в озвученных правительством целях и заключается в снижении этой стоимости для заемщика.

"Ошибочно считать, что проблема только в учетной ставке НБУ, которую в сентябре снизили до 16,5%. Несколько лет НБУ выстраивает механизм управления стоимостью денег через этот инструмент и ожидает, что в случае снижения инфляции до 5% сможет сократить ее вдвое до конца 2021-го. Но резкого снижения не будет. Ставка уже была 6,5%, депозиты стоили 20% и выше. Сегодня в среднем депозит на год стоит 16% с ожидаемым снижением до 10%, но при условии уменьшения инфляции. Если темпы роста цен не снизятся, вряд ли люди понесут депозиты под 5—8% в гривне", — поясняет Демкив.

Поэтому для получения дешевой ипотеки правительству придется разработать некий механизм стимулирования кредитования.

"К примеру, через компенсацию процентов или предоставление гарантий по выплате", — считает эксперт.

Как заработать: ОВГЗ, валюта и крипта

Тарас Козак отметил, что в этом году многие украинцы открыли для себя новый финансовый инструмент — гривневые ОВГЗ, доходность по которым находится на уровне учетной ставки Нацбанка — около 16,5%. Но, заметим, они принесут заметный доход при вложениях не менее 100 тыс. грн.

"По последним данным, физлица вложили в этом году в ОВГЗ более 10 млрд грн, — говорит Козак. — Это много, но, учитывая, что депозиты населения в банках в десятки раз больше, есть перспектива для роста. Для сравнения: вложение в ОВГЗ нерезидентов — иностранных компаний — более 90 млрд грн. А всего в них вложено уже порядка 800 млрд грн. При этом, в отличие от процентов по любым банковским вкладам, проценты по ОВГЗ не облагаются налогом в 18%, уплатить надо лишь 1,5% военного сбора".

Козак прогнозирует, что и в следующем году выпуск ОВГЗ продолжится, но уже под меньшие проценты, 12—14% годовых, так как учетная ставка НБУ будет снижаться. Но он советует не вкладывать только в ОВГЗ: купив гривневые ценные бумаги на 50% сбережений, остальные лучше положить на валютный депозит. Андрей Шевчишин подчеркнул, что неизменной является рекомендация диверсификации вложений. Также он советует вкладывать в криптовалюты.

"Турбулентность рынков и высокая неопределенность только повышают такую необходимость. Мы рекомендуем разложить активы по разным направлениям: 45% гривня, 30% валюта, 20% золото, 5% криптовалюта. Потенциал сохраняет Bitcoin, Riple и еще несколько криптовалют. Высокий интерес у инвесторов к Libra, но ее запуск ожидается в следующем году", — рассказал нам Шевчишин.

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