В НБУ назвали сезонную причину роста курса доллара

Нацбанк не должен удерживать курс гривни на определенном уровне, в его задачу входит уменьшение курсовых колебаний, отметил Пономаренко

Динамика курса гривни на межбанковском валютном рынке в последние дни определяется временным фактором – традиционными для конца месяца возмещениями Министерством финансов бизнесу налога на добавленную стоимость (НДС), сообщил директор департамента открытых рынков Сергей Пономаренко.

"За последние три дня объем таких выплат составил 6,9 млрд грн. После получения возмещения экспортеры обычно сокращают предложение валюты на рынке, поскольку их потребности в гривне временно значительно уменьшаются", – рассказал Пономаренко.

По его словам, Национальный банк продолжает внимательно следить за развитием ситуации на валютном рынке, готов и в дальнейшем осуществлять валютные интервенции во избежание резких "скачков" курса.

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Вместе с тем он напомнил, что задача центробанка – не удерживать курс гривни на определенном уровне, а снизить его волатильность, которая может негативно повлиять на достижение целевого уровня инфляции.

"Если сложившиеся в экономике факторы формируют давление на ослабление или усиление курса, то курс должен двигаться в соответствующем направлении, и Национальный банк этому движению не противодействует", – отметил директор департамента открытых рынков центробанка.

Отметим, одним из факторов, которые заметно влияют на курс гривни на межбанке, является существование "черного рынка" агробизнеса, заявил замглавы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий.

Напомним, ранее НБУ официально объяснил взлет курса доллара в Украине. Кроме того, эксперты спрогнозировали, каким будет курс доллара осенью и посоветовали украинцам, как сохранить сбережения в условиях девальвации гривни:

В Нацбанке также признали: гривня будет слабеть, но речи о долларе по 40 гривен не идет.