В Украине продлили ликвидацию еще двух банков
Также на год продлены полномочия ликвидаторов
Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) продлил на год ликвидацию Профин Банка и банка "Укоопсоюз". Об этом 27 марта сообщила пресс-служба Фонда.
Срок проведения ликвидации Профин Банка продлен с 20 апреля 2019 года до 19 апреля 2020-го, а "Укоопсоюза" – с 23 апреля 2019 года до 22 апреля 2020-го.
Также продлены полномочия ликвидаторов обоих банков – Игоря Костенко и Дмитрия Кашуты соответственно.
Исполнительная дирекция ФГВФЛ приняла указанные решения 25 марта.
Ранее сообщалось о продлении ликвидации Грин Банка, а также БГ Банка и Фортуна-банка.
В январе 2019 года глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что все 77 работающих в Украине банков докапитализированы и имеют достаточно ликвидности. По его словам, остался один банк, который должен докапитализироваться на 611 млн грн до конца марта.
По данным ФГВФЛ, в 2018 году завершилась процедура ликвидации первых четырех банков, которые были переданы в управление Фонда, – Госзембанка, Эрдэ Банка, банка "Таврика" и Классикбанка.
Ранее журналисты "Сегодня" разбирались, на что влияют новые законодательные нормы и что будет с ипотекой:
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