В Украине продлили ликвидацию еще двух банков

Также на год продлены полномочия ликвидаторов

Фото: пресс-центр НБУ

В Украине продлили ликвидацию еще двух банков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a35/a4a/5c9a35a4a6660.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a35/a4a/5c9a35a4a6660.jpg 2019-03-28T06:06:00+02:00 Финансы Также на год продлены полномочия ликвидаторов

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) продлил на год ликвидацию Профин Банка и банка "Укоопсоюз". Об этом 27 марта сообщила пресс-служба Фонда.

Срок проведения ликвидации Профин Банка продлен с 20 апреля 2019 года до 19 апреля 2020-го, а "Укоопсоюза" – с 23 апреля 2019 года до 22 апреля 2020-го.

Также продлены полномочия ликвидаторов обоих банков – Игоря Костенко и Дмитрия Кашуты соответственно.

Исполнительная дирекция ФГВФЛ приняла указанные решения 25 марта.

Ранее сообщалось о продлении ликвидации Грин Банка, а также БГ Банка и Фортуна-банка.

В январе 2019 года глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что все 77 работающих в Украине банков докапитализированы и имеют достаточно ликвидности. По его словам, остался один банк, который должен докапитализироваться на 611 млн грн до конца марта.

По данным ФГВФЛ, в 2018 году завершилась процедура ликвидации первых четырех банков, которые были переданы в управление Фонда, – Госзембанка, Эрдэ Банка, банка "Таврика" и Классикбанка.

Ранее журналисты "Сегодня" разбирались, на что влияют новые законодательные нормы и что будет с ипотекой:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине продлили ликвидацию еще двух банков". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.