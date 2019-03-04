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В Украине продлили ликвидацию еще одного банка

Сегодня, 06:06

Срок проведения ликвидации продлен с 22 марта 2019 года до 21 марта 2020-го

Фото: пресс-центр НБУ
В Украине продлили ликвидацию еще одного банка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d6b/139/5c6d6b1394a41.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d6b/139/5c6d6b1394a41.jpg Финансы Срок проведения ликвидации продлен с 22 марта 2019 года до 21 марта 2020-го

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) продлил на год ликвидацию Вектор Банка, сообщает пресс-служба Фонда.

Срок проведения ликвидации финансового учреждения продлен с 22 марта 2019 года до 21 марта 2020-го включительно.

Исполнительная дирекция ФГВФЛ приняла указанное решение 28 февраля.

На аналогичный период продлены полномочия ликвидатора банка Анны Савельевой.

Ранее сообщалось о продлении ликвидации Грин Банка, а также БГ Банка и Фортуна-банка.

В январе 2019 года глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что все 77 работающих в Украине банков докапитализированы и имеют достаточно ликвидности. По его словам, остался один банк, который должен докапитализироваться на 611 млн грн до конца марта. 

По данным ФГВФЛ, в 2018 году завершилась процедура ликвидации первых четырех банков, которые были переданы в управление Фонда, – Госзембанка, Эрдэ Банка, банка "Таврика" и Классикбанка.

Ранее журналисты "Сегодня" разбирались, на что влияют новые законодательные нормы и что будет с ипотекой:

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Тег банки, ликвидация, банковская система, ФГВФЛ

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