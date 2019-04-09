В Украине продлили ликвидацию еще одного банка
Срок проведения ликвидации продлен с 5 октября 2019 года до 4 октября 2020-го включительно
Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) продлил на год ликвидацию Дельта Банка, сообщила 8 апреля пресс-служба Фонда.
Срок проведения ликвидации финансового учреждения продлен с 5 октября 2019 года до 4 октября 2020-го включительно.
Исполнительная дирекция ФГВФЛ приняла указанное решение 4 апреля.
На аналогичный период продлены полномочия ликвидатора банка Владиславу Кадырову.
Ранее сообщалось о продлении ликвидации Грин Банка, а также БГ Банка и Фортуна-банка.
В январе 2019 года глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что все 77 работающих в Украине банков докапитализированы и имеют достаточно ликвидности.
По данным ФГВФЛ, в 2018 году завершилась процедура ликвидации первых четырех банков, которые были переданы в управление Фонда, – Госзембанка, Эрдэ Банка, банка "Таврика" и Классикбанка.
Ранее журналисты "Сегодня" разбирались, на что влияют новые законодательные нормы и что будет с ипотекой:
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