Украина на пути к энергоэффективности: как уменьшить суммы в платежках и получить компенсацию за технику

Международные доноры помогают проводить энергомодернизацию в Украине в рамках различных программ

Фото: Евгения Давыденко, Сегодня

Общая проблема для всех постсоветских стран – многоэтажные "панельки", которые пугают перспективой прозябания зимой. Особенно не везет обитателям угловых квартир. Но жители девятиэтажки на Вернадского, 4 во Львове сумели не только утеплить свой дом, но и уменьшить суммы в платежках на 35%.

"Прошлым летом мы утеплили фасад дома, поставили энергосберегающие окна на лестничных клетках, в подъездах установили тамбурные энергосберегающие двери. На все мероприятия потратили 3,700 млн грн", – рассказывает директор управляющей компании Галина Джулай.

Мероприятия были проведены в рамках городской программы и за счет Фонда энергоэффективности, который работает в тестовом режиме, оттачивая операционные процедуры на примере "15 ласточек", одной из которых и стал дом на Вернадского во Львове.

С вычетом компенсаций жителям многоэтажки осталось выплатить 2 млн 100 тыс. грн кредита в течение 10 лет – это приблизительно 18 тыс. на одну квартиру. 10 квартир из 108 уже свою долю полностью выплатили. Как отмечает Джулай, такая кооперация – более выгодное вложение, чем если бы каждый утеплял только свою квартиру по отдельности.

Активное участие в софинансировании программ по энергоэффективности принимают международные доноры, движимые идеей сокращения потребления теплоносителей и устойчивого энергетического развития стран.

Как вернуть деньги за оборудование

Зачастую украинцы не знают о возможностях финансируемых международными донорами программах. Они, к слову, не всегда требуют создания ОСМД – получить помощь может и просто физлицо. Зоряна Ненчук о такой программе узнала случайно.

"Мой газовый котел сломался и на следующий день я пошла в банк и оформила кредит на покупку нового", – рассказывает женщина.

Работница банка рассказала ей о программе IQ еnergy – проекте Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Участие предусматривает компенсацию в размере 35% стоимости оборудования.

"Я заинтересовалась, – продолжает Зоряна. – В банке открыли счет в иностранной валюте, потом пришло сообщение, что деньги компенсировали. Я пришла в банк, деньги забрала и счет закрыла".

От оформления кредита и до того, как сумма поступила на счет, прошло два месяца. Девушка говорит: не верила, что ей вернут деньги, просто решила положиться на "авось".

"Клиент заполняет форму, высылает ее по e-mail с прикрепленными фотографиями старого котла и нового. Оборудование проверяется на соответствие нормам по техническим и энергетическим критериям", – говорит представитель IQ energy Андрей Мельник.

Однако не все заявки принимаются к программе компенсации. Доля отказов – около 13%, преимущественно по причине несоответствия оборудования энергоэффективным целям. Поэтому тем, кто нацелен на участие в программе, лучше сразу ознакомиться с каталогом на сайте. В программу включены:

твердотопливные и газовые котлы;

оконные стеклопакеты;

тепловые насосы;

счетчики тепла;

входные двери;

материалы по утеплению фасада и пола.

В одни руки можно получить компенсацию до 3 тыс. евро, при этом компенсация включает и стоимость монтажа, если его осуществляет официально зарегистрированное физ- или юрлицо – налогоплательщик.

Энергомодернизация оптом

Финансовую помощь и консультации по усилению энергоэффективности может получить и город. Например, для участников программы ЕС "Соглашение мэров – демонстрационные проекты" (CoM DeP). Города – подписанты соглашения мэров должны разработать и принять энергетическую стратегию – план того, как город будет выполнять взятые на себя обязательства в рамках соглашения, то есть снижать потребление энергии и выбросов CO₂,увеличивать количество возобновляемой энергии. Грантовые деньги удалось получить Жовкве – райцентру во Львовской области с населением около 16 тыс. человек.

"Выбрали один пилотный район в городе, – рассказывает координатор проекта Светлана Подсосная. – Была модернизирована коммунальная котельная, заменены теплосети, модернизирован садик и установлены четыре индивидуальных тепловых пункта".







На все потратили 860 тыс. евро, 80% из которых – был грант по программе ЕС, 20% суммы были профинансированы из местных бюджетов (по 10% от города и области).

Котельная обслуживает садик и пять жилых многоэтажек. До модернизации она работала на газе и потребляла около 150 тыс. куб. м газа. Теперь котельная перешла на возобновляемые источники энергии – отходы древесины. В частности, был установлен автоматизированный твердотопливный котел, сырье для которого закупают у местных лесхозов, а потом обрабатывают на дробилке. Газовый котел оставили как подстраховку – для покрытия пиковых нагрузок. В итоге потребление газа сократилась вдвое, и коммунальное предприятие экономит на производстве тепла сотни тысяч гривен.

Как отмечает Светлана Подсосная, пользу от энергомодернизации садика правильнее оценивать не в деньгах, а по сокращению заболеваемости среди детей. Мама ребенка, Виктория Ревага, добавляет: за 3,5 месяца, в течение которых была проведена модернизация, садик просто не узнать.

В учреждении обновили кровлю, утеплили фундамент и фасад, заменили окна, двери и санузлы. Также установили систему вытяжки и кондиционирования воздуха. Кроме того, появилась новая теплосистема с индивидуальным тепловым пунктом. Это позволяет регулировать подачу тепла в детсад.

Напомним, в Украине также ожидается полноценный запуск Фонда энергоэффективности, фондировать который будут в том числе за донорские деньги под кураторством Международной финансовой корпорации (IFC).

Как сообщалось, в Украине также работает проект компании ДТЭК "Энергоэффективные школы", который получил награду от ООН. Ученики, родители и учителя узнают как можно экономить на электричестве и сохранять тепло в своей квартире. Курсы работают двадцати трех областях Украины. За семь лет проект охватил более 2000 школ – это около 400 тысяч участников. В будущем в компании ДТЭК надеются привлечь к такому обучению все школы Украины:

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