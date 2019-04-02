В Украине началось финансирование апрельских пенсий и мартовских субсидий

О старте финансирования отчитался Пенсионный фонд

Фото: пресс-центр НБУ

В Украине началось финансирование апрельских пенсий и мартовских субсидий //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/37f/011/5ca37f011b8d2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/37f/011/5ca37f011b8d2.jpg 2019-04-02T18:37:00+03:00 ЖКХ О старте финансирования отчитался Пенсионный фонд

Пенсионный фонд (ПФ) Украины начал финансирование пенсий за апрель и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг за март.

Об этом 2 апреля написала пресс-служба ПФ на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, на пенсионные выплаты направлено 590,7 млн гривен, а на жилищные субсидии – 84,6 млн гривен.

Ранее министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что по итогам мартовской индексации размер пенсий увеличился у 8,97 млн украинцев, при этом почти 2,2 млн пенсионеров получили единовременную доплату (1205 гривен). В апреле им будет выделена такая же доплата.

В свою очередь вице-премьер-министр Павел Розенко рассказал, что наибольшее число украинцев получили повышение пенсий от 100 до 400 гривен. При этом средняя сумма повышения для украинцев, пенсии которых подлежали перерасчету, составила 514 гривен.

Напомним, выплаты субсидий наличными начались с 4 марта, а через систему Ощадбанка – с 12 марта. По данным Минсоцполитики, общая сумма мартовских выплат составила 5,7 млрд гривен.

Президент Петр Порошенко заявил, что монетизация субсидий дает возможность гражданам экономить на потреблении услуг, а разницу от уплаченных средств за газ оставлять себе.

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