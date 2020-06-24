Ипотека оживит рынок недвижимости: станут ли прозрачнее строительные фирмы

НБУ может запустить ипотеку, однако в свете скандала с "Укрбудом" строительные компании должны стать прозрачнее

Национальный банк Украины ждет оживления спроса украинцев на объекты жилой недвижимости за счет развития ипотечного кредитования, ставки по которым к концу года будут существенно снижены, если будут выполнены ранее названные условия. Об этом сообщил в ходе онлайн-брифинга директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук, пишет УНИАН.

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"Спрос на жилую недвижимость после некоторой паузы, связанной с карантином, сейчас начинает восстанавливаться, то есть мы не ожидаем, что этот кризис приведет к каким-то фундаментальным изменениям на рынке недвижимости. Очевидно, что не будет такого роста, как это было до кризиса, но мы не видим предпосылок для существенного снижения спроса и объемов строительства. Конечно, мы рассчитываем на то, что спрос будет оживлен за счет развития ипотечного кредитования", – сказал Ваврищук.

По оценкам участников рынка, сейчас менее 10% жилья приобретается с привлечением кредитных средств.

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"То есть сегмент ипотечного кредитования имеет огромный потенциал, поэтому, принимая во внимание наши ожидания по существенному снижению ставок по кредитам до конца года, мы думаем, что будет оживление ипотеки, и это будет поддерживать спрос на рынке жилой недвижимости", – отметил он.

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Согласно данным отчета НБУ о финансовой стабильности, во время карантина спрос на жилье упал на 40%, а цены подверглись лишь незначительной коррекции.

При этом в годовом измерении цены выросли, а доходы и стоимость аренды упали, что повлекло уменьшение доступности жилья.

В 2019 году количество сделок на первичном рынке при помощи ипотеки оставалось таким же, как и в 2018 году — не более 2,5% от всего объема проданных квартир.

По информации Конфедерации застройщиков Украины, снижение ставки по ипотечным кредитам в Украине вдвое – до 9-10% годовых – позволит увеличить объемы строительных работ в стране на 30-40%.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что целью украинского правительства является снижение ставки ипотеки до 5-7%, а не до 10%, как анонсировал президент Владимир Зеленский. Об этом заявил в эфире одного из телеканалов премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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В 2019 году после скандала с недостроями "Укрбуда" НБУ и Минфин выдвинули свои требования к прозрачности рынка, поскольку рассчитывают на активизацию ипотечного кредитования в ближайшие годы.

17 декабря прошлого года в Нацбанке сообщили, что для возобновления ипотечного кредитования необходимо жестко регулировать деятельность застройщиков.

Напомним, ранее Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку до исторического рекорда в 6%. Это сигнал для определения процентных ставок по вкладам и займам. Об уменьшении стоимости кредитов банки пока молчат, но вот ставки по депозитам уже снижают. О том, куда в таких условиях вкладывать средства, и сколько можно заработать, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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