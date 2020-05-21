Авиаперелеты во время карантина: в ЕС разрабатывают новые рекомендации

Авиакомпании получили рекомендации о том, как защитить пассажиров после смягчения карантина

Агентства, связанные с авиацией, на которой сильно отразилась пандемия коронавируса, опубликовали новый перечень принципов, которыми должны руководствоваться авиаперевозчики после ослабления карантинных мер.

Европейское агентство авиационной безопасности и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний рекомендуют использовать защитные маски и придерживаться тщательной гигиены рук во время путешествий самолетами.

Также советуют соблюдать социальную дистанцию.

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"Пассажиры должны быть уверены, что путешествие самолетом с другими людьми в ограниченном пространстве несет минимальные риски для их здоровья", – говорится в заявлении.

Соответствующие правила должны убедить клиентов авиакомпаний, что они могут летать безопасно, а перевозчики могут преодолеть последствия пандемии.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Министерство иностранных дел Украины (МИД) уже начало переговоры об открытии авиационного сообщения с другими странами, приостановленного из-за пандемии.

С 24 марта украинцам запрещено выезжать из страны с туристической целью.

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Меры по смягчению ограничений при пандемии коронавируса требуют глобальной координации, хотя сейчас сложно предположить, когда и как произойдет полный выход стран из режима изоляции. Однако в ЕС накануне летних отпусков спешат проработать все детали, а также значительно поддержать туристический бизнес деньгами.

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал в июне возобновление авиасообщения с Украиной, которое закрыли в марте 2020 года.

Напомним, что ранее, например, правительство Австрии, несмотря на начало постепенного ослабления карантина, продлило запрет авиасообщения с Украиной и рядом других стран.

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