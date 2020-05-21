Авиаперелеты во время карантина: в ЕС разрабатывают новые рекомендации

Агентства, связанные с авиацией, на которой сильно отразилась пандемия коронавируса, опубликовали новый перечень принципов, которыми должны руководствоваться авиаперевозчики после ослабления карантинных мер.
Европейское агентство авиационной безопасности и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний рекомендуют использовать защитные маски и придерживаться тщательной гигиены рук во время путешествий самолетами.
Также советуют соблюдать социальную дистанцию.
"Пассажиры должны быть уверены, что путешествие самолетом с другими людьми в ограниченном пространстве несет минимальные риски для их здоровья", – говорится в заявлении.
Соответствующие правила должны убедить клиентов авиакомпаний, что они могут летать безопасно, а перевозчики могут преодолеть последствия пандемии.
Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Министерство иностранных дел Украины (МИД) уже начало переговоры об открытии авиационного сообщения с другими странами, приостановленного из-за пандемии.
С 24 марта украинцам запрещено выезжать из страны с туристической целью.
Меры по смягчению ограничений при пандемии коронавируса требуют глобальной координации, хотя сейчас сложно предположить, когда и как произойдет полный выход стран из режима изоляции. Однако в ЕС накануне летних отпусков спешат проработать все детали, а также значительно поддержать туристический бизнес деньгами.
Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал в июне возобновление авиасообщения с Украиной, которое закрыли в марте 2020 года.
Напомним, что ранее, например, правительство Австрии, несмотря на начало постепенного ослабления карантина, продлило запрет авиасообщения с Украиной и рядом других стран.
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