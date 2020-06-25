В Славянск вновь поедут поезда: там смягчили карантин

В городе теперь будут останавливаться еще и 11 электричек

"Укрзализныця" вновь начала продавать билеты в Славянск, где будут останавливаться поезда, поскольку в городе смягчили карантинный режим (напомним, ситуацию в областях оценивают по утвержденным Кабмином критериям). Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

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В частности, возобновили остановку на станции Славянск поездов дальнего следования №1/2 Ивано-Франковск – Константиновка, №712/711 Киев – Константиновка и №126/125 Киев – Константиновка.

Также возобновили остановку в Славянске пригородные поезда:

№6018 Фенольная – Лиман;

№6225 Святогорск – Краматорск;

№6002 Славянск – Святогорск;

№ 6208 Славянск – Курдюмовка;

№6231 Святогорск – Скотоватая;

№6244 Скотоватая – Близнюки;

№6251 Близнюки – Скотоватая;

№6072 Скотоватая – Славянск;

№6004 Константиновка – Святогорск;

№6249 Лиман – Фенольная;

№6219 Лиман – Близнюки.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что с 26 июня планируют восстановить рейсы "Интерсити+" и четырех ночных поездов во Львов. С 25 июня УЗ пообещала наладить пригородное движение на Львовщине, запустив 18 электричек.

Напомним, в Донецкой области в июне стремительно росло число заболевших COVID-19. Только 14 июня в регионе обнаружили 42 новых случая заражения.

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4 июня в Славянске Донецкой области выявили 19 новых случаев COVID-19. При этом городские власти жаловались, что люди не соблюдают режим самоизоляции. Городской голова Вадим Лях даже призвал к ужесточению ответственности людей, которые находятся на самоизоляции.

Отметим, что в Украине за нарушение правил карантина можно получить серьезный штраф. Мы уже рассказывали, в каких случаях украинцев могут оштрафовать.

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