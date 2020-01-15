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Два миллиона гривен за информацию: отец убитого в Киеве мальчика пообещал вознаграждение

15 января, 19:44

Бизнесмен объяснил, за что он готов выплатить крупную сумму

Депутат Киевского областного совета бизнесмен Вячеслав Соболев пообещал выплатить два миллиона гривен за информацию о заказчиках покушения на него, во время которого погиб его сын.

По его словам, в настоящий момент следствие не слишком продвинулось, а потому он готов заплатить за подтвержденные сведения об этом преступлении.

Сам он основным мотивом считает перераспределение бизнеса, а среди вероятных заказчиков называет бывших судей, а также людей, находящихся в розыске. Не исключает и причастности правоохранителей.

"У меня есть 100‑процентная информация, что два человека, причастные к убийству моего сына, гуляют сегодня в нашей стране... Как минимум один работник правоохранительных органов был в полном контакте с людьми, которые выполняли заказ непосредственно", – заявил депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев.

Напомним, в центре Киева на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской в воскресенье, 1 декабря, неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover Соболева. От полученного огнестрельного ранения сын Соболева, который находился в авто, умер в машине скорой по дороге в больницу.

Комбат Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт ("Червень") рассказал СМИ, что вероятными киллерами являются Алексей Семенов и Андрей Лаврега . Последний служил на фронте снайпером и имеет государственные награды. С войны он вернулся около семи месяцев назад. Лавреге суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права внесения залога.

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Киев убийство ребенок покушение соболев вознаграждение

Источник: Сегодня

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