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Двойное убийство в Киеве: копы провели следственный эксперимент

7 января, 19:44

Следственные действия производили с одним из подозреваемых

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Pixabay

В Подольском районе Киева сотрудники полиции провели следственный эксперимент с подозреваемым в убийстве двух девушек, который накануне был задержан в Одессе.

Как сообщается на Facebook-странице dtp.kiev.ua, следственные действия были проведены 7 января, а репортеров и журналистов на место его проведения не допустили.

Кроме того, на месте проведения эксперимента также не видели и возможной соучастницы подозреваемого.

"Был проведен следственный эксперимент с убийцей двух девочек на улице Кирилловской, 127. Выглядел он обреченно и смирившись", – говорится в сообщении.

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Ранее мы сообщали о том, что появились фото и имена подозреваемыхв убийстве, а позже выяснилось, что оба были задержаны на железнодорожном вокзале Одессы.

Напомним, что погибшими оказались 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко. Хозяйка квартиры, которую она сдавала подозреваемым на Новый год, нашла тела девушек, лежащих друг на друге в шкафу на балконе.

Следователи констатировали насильственную смерть – на убитых насчитали десятки ножевых ранений.

О пропаже девушек сообщили за несколько дней до случившегося – 2 января. Камынина и Лысенко вышли в магазин в районе Дорогожичей и пропали.

Напомним, что в декабре киевская полиция отчиталась о регистрации 69 умышленных убийств в 2019 году – это на 18 меньше, чем годом ранее. Нераскрытыми считаются три убийства.

Ранее "Сегодня" сообщали об одном из таких жутких преступлений. Подробнее в видеосюжете:

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Киев убийство расследование следствие подозреваемый двойное убийство

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