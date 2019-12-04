"Хватит убивать хотя бы детей". Мать погибшего в Киеве мальчика рассказала о трагедии (видео)

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Супруга депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева и мама застреленного в центре Киева трехлетнего мальчика Саши Инна Вильчинская рассказала подробности трагедии в Шевченковском районном суде столицы, где 4 декабря избирают меру пресечения подозреваемым в преступлении.

"Это была точка. Я понимаю, что это выстрел, я говорю: "Быстро нажимай на газ". Я смотрю, он жив. Но в тот момент я поворачиваюсь и вижу, что у моего ребеночка нет половины головы. И мозги я собирала своими руками. Я вам единственное хочу сказать. Берегите своих детей, берегите свои семьи. Это горе всех – то, что творится в Украине, когда кого-то убивают. Может хватит? Хватит убийств, хотя бы детей. Разбирайтесь взрослые между собой со своими проблемами", – сказала мама погибшего Саши.

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Напомним, в центре Киева на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской в воскресенье, 1 декабря, неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover Соболева. От полученного огнестрельного ранения сын Соболева, который находился в авто, умер в машине "скорой" по дороге в больницу.

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Комбат Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт ("Червень") рассказал СМИ, что вероятными киллерами являются Алексей Семенов и Андрей Лаврега. Последний служил на фронте снайпером и имеет государственные награды. С войны он вернулся около семи месяцев назад. Лавреге суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права внесения залога.

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