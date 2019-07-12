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Киевское метро возобновило работу после ЧП на станции "Оболонь"

12 июля, 10:18

В подземке сообщили, что метро возобновило работу, но пассажиры сообщают, что вагоны стоят на станциях

Фото: Клим Братковский/Facebook
Фото: Клим Братковский/Facebook.

Киевский метрополитен возобновил работу в обычном режиме после падения пассажира на рельсы на станции "Оболонь". Об этом сообщает пресс-служба подземки.

Напомним, что утром в пятницу, 12 июля, на станции "Оболонь" пассажир упал на рельсы. В СМИ сообщалось, что на пути упала женщина и смертельно травмировалась. В связи с ЧП поезда курсировали на синей ветке только от станции "Теремки" до "Контрактовой площади". Станции "Тараса Шевченко", "Почайна", "Оболонь", "Минская", "Героев Днепра" были закрыты.

При этом метрополитен ранее уже сообщал о возобновлении работы, однако пользователи социальных сетей писали в комментариях к объявлению подземки, что метро не работает, а поезда стоят на нескольких станциях.

Напомним, 22 апреля произошло ЧП на красной ветке столичной подземки. На станции "Арсенальная" женщина оказалась на рельсах. К счастью, женщина не получила повреждений. Остановка движения поездов составила две минуты с 9:35 до 9:37.

Ранее сообщалось, что в конце марта на станции метро "Театральная" столичной подземки произошло ЧП – женщина упала на эскалаторе.

При этом видео давки в киевском метро всколыхнуло соцсети. На одной из станций, где идет ремонт, люди каждое утро чуть не сбивает друг друга с ног. В часы пик давка в метро опасна, поэтому чтобы дойти до выхода вместе с толпой, и не упасть, надо знать, как правильно двигаться.


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Тег Киев, метро, чп

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