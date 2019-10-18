На центральной станции метро в Киеве на рельсы упал пассажир: видео

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В столичном метрополитене на станции "Крещатик", где в конце лета произошло задымление, днем в пятницу, 18 октября, пассажиры стали свидетелями нового ЧП. Как сообщается в паблике "Киев Оперативный", на станции мужчина упал на рельсы.

"На станции метро "Крещатик" мужчина упал на рельсы. Очевидцы уверяют, что мужчина в нетрезвом состоянии", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что движение поездов приостанавливалось. Также на видео видно, как упавшего мужчину в бессознательном состоянии с рельс на платформу поднимают другие пассажиры.

Напомним, ранее на станции метро "Оболонь" женщины упала на рельсы и погибла. В связи с инцидентом поезда курсировали на синей ветке только от станции "Теремки" до "Контрактовой площади". Станции "Тараса Шевченко", "Почайна", "Оболонь", "Минская", "Героев Днепра" были закрыты.

При этом видео давки в киевском метро всколыхнуло соцсети. На одной из станций, где идет ремонт, люди каждое утро чуть не сбивают друг друга с ног. В часы пик давка в метро опасна, поэтому чтобы дойти до выхода вместе с толпой, и не упасть, надо знать, как правильно двигаться.

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