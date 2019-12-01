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Неизвестный "заминировал" сразу весь Киев – СМИ

1 декабря, 00:57

Неизвестный позвонил на линию "102" и сообщил о заминировании всего города Киева

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Нацполиция

Вечером в субботу, 30 ноября, неизвестный позвонил в полицию и сообщил о том, что весь город Киев заминирован.

Об этом передают "Стражи. Эспрессо".

"Неизвестный позвонил на линию "102" и сообщил о заминировании всего города Киева", – передает издание.

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Напомним, в августе житель Киевской области "заминировал" Дарницкий железнодорожный вокзал из-за того, что его якобы не захотели пропустить без очереди к кассе.

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Ранее также в здании ЦИК искали взрывчатку. Соответствующая служба Управления государственной охраны провела проверку помещений админздания на предмет присутствия взрывоопасных предметов, а взрывотехническая служба МВД – прилегающей территории.

Ранее полицейские два дня подряд получали анонимные сообщения о массовых заминированиях. 19 сентября пришлось перепроверить на наличие взрывчатки более полусотни объектов в Киеве: это 11 детсадов, 8 медучреждений, 20 жилых домов, 22 ТРЦ, мосты и госучреждения. Аналогичное сообщение поступило 20 сентября — и снова для проверок пришлось привлекать кинологов, взрывотехников, киберполицию, поскольку письма с угрозами поступали на электронную почту. К счастью, опасных предметов не обнаружили, но, увы, не нашли и "минеров". Еще одно подобное происшествие произошло в Деснянском районе — тут по телефону заминировали всю улицу Бальзака. Злоумышленника по­­лицейские вычислили.

Подробности о минированиях в столице смотрите в сюжете:

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Киев полиция заминирование минирование

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