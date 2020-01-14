Падение двери на ребенка в поликлинике: появились новые подробности ЧП в Киеве

Иллюстрация / Фото: Григорий Салай

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В полиции подтвердили факт падения на малыша тяжелой двери в детской поликлинике на Виноградаре и сообщили, что проводят проверку инцидента.

"В Подольское управление полиции по спецлинии 102 поступило сообщение от женщины о том, что в помещении медицинского учреждения на ее малолетнего сына упала дверь, в результате чего он получил телесные повреждения. Ребенка госпитализировали в медицинское учреждение с предварительным диагнозом перелом правого бедра", – говорится в сообщении полиции Киева.

На месте происшествия следственно-оперативная группа территориального управления полиции и работники сектора ювенальной превенции провели ряд необходимых первоочередных действий.

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка этому событию. Полицейские выясняют все обстоятельства и причины случившегося.

Тем временем, по данным родственника ребенка, мама пострадавшего малыша – Ярослава Альбольболь. По данным СМИ, она является супругой Монтасира Альбольболя, врача из Сирии. Семья несколько лет жила на родине мужчины, старшие дети родились там. Позже семейной паре с двумя детьми пришлось бежать из страны из-за начавшейся войны и преследований. Младший ребенок, который сейчас в больнице, родился уже в Киеве.

Напомним, в Дарницком районе, на улице Вербицкого, сегодня, 14 января, произошла жуткая трагедия. В ванной утонул мальчик, которому был всего один год и девять месяцев.

Тем временем, на Контрактовой площади, где размещен новогодний городок, вечером 1 января мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, разлил два казана с глинтвейном. В результате инцидента продавец, покупатели и семилетний ребенок получили ожоги.

А в селе Соседовичи во Львовской области двухлетний мальчик получил ожоги 70% тела после падения в кастрюлю с кипятком.

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