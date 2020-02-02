Розыск матери с ребенком в Киеве: в деле всплыли неожиданные подробности

Анастасия и Дмитрий Столяр / Фото: Facebook

История с исчезновением 21-летней Анастасии Столяр и ее четырехлетнего сына Вани , проживавших в Дарницком районе столицы, начала обрастать любопытными подробностями.

Как оказалось, молодая женщина вынуждена была уйти из дома с ребенком, не выдержав гнета родной матери, которая грозилась лишить ее сына.

В одной из групп в соцсетях, Анастасия отписалась, что с ней и сыном все в порядке. Однако из-за того что, бабушка угрожала и, по ее словам, вела себя неадекватным образом в присутствии ребенка, женщина решила уйти из дома.

"Так как из дома выгнали, сказали, что замки поменяют и сами же начали меня искать. Мой муж знает мое и ребенка местоположение. Дома постоянные крики, маты, я устала, что мой ребенок это слушает. Еще одна из причин, когда мама угрожает, что у нее есть связи и она заплатит сколько угодно, чтобы забрать у меня ребенка", – рассказала Анастасия, сопроводив скриншотом переписки с матерью.

Реклама

Из комментариев под сообщением об исчезновении женщины можно понять, что ее муж Дмитрий служит в ВСУ и знает о сложившейся ситуации.

В тренде Последний теплый день перед снегопадами: синоптики уточнили прогноз в Киеве

Также стало понятно, почему акцент в розыске Насти и Вани был сделан именно на поиске ребенка. Согласно украинскому законодательству, искать взрослого человека начинают лишь спустя трое суток после исчезновения (считается, что он должен вернуться сам), а малолетнего ребенка – сразу после подачи заявления в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что под Киевом мужчина выгнал из дома двух пятилетних мальчиков .

А в Херсоне тиран выгнал из дома жену с младенцем и шестилетней дочерью .

Также мы сообщали о том, что в Киеве суд впервые вынес приговор жителю столицы за избиения и унижения жены. Мужчину приговорили к трем месяцам лишения свободы – этот приговор стал первым в столице за домашнее насилие.

Стоит напомнить также, что мы разбирались, что делать, когда соседи издеваются над своими родственниками. Заявлять о насилии над детьми следует не медля во все службы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама