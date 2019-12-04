Убийство ребенка в центре Киева: Соболев рассказал о возможных заказчиках (видео)

Как уточнил отец погибшего ребенка, говоря о заказчиках, "есть люди, которым всегда мало"

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

В Шевченковском районном суде Киева, где 4 декабря рассматривается мера пресечения подозреваемым в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, отец погибшего мальчика сделал ряд заявлений.

В частности, по поводу заказчиков Соболев сообщил, что "есть люди, которым всегда мало", а "заказ" не выполнен и не снят, намекая по поводу того, что он находится под угрозой. Также он уточнил, что готов предоставить правоохранителям список фамилий людей, которых следует "посадить на детектор лжи".

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Видео: Игорь Серов, "Сегодня"

Кроме того, Соболев рассказал о последних четырех годах жизни, в частности, о Донецке и Киеве, отметив, что ему подбрасывали чеку от гранаты и писали записки с угрозами. Кроме того, по его словам, ему четыре года кто-то пытался "устроить ад".

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Видео: Игорь Серов, "Сегодня"

Напомним, в центре Киева на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской в воскресенье, 1 декабря, неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover Соболева. От полученного огнестрельного ранения сын Соболева, который находился в авто, умер в машине "скорой" по дороге в больницу.

Комбат Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт ("Червень") рассказал СМИ, что вероятными киллерами являются Алексей Семенов и Андрей Лаврега. Последний служил на фронте снайпером и имеет государственные награды. С войны он вернулся около семи месяцев назад. Лавреге суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права внесения залога.

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