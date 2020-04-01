В Киеве из-за людей массово горят парки и леса, а город окутан дымом: фото

За неделю спасатели 112 раз тушили пылающий мусор и сухую траву

За период с 23 по 31 марта столичные спасатели 112 раз выезжали на тушение пожаров в экосистемах города, общая площадь которых составила 27,72 га. Причиной возгорания является человеческий фактор: есть случаи поджогов мусора, травяного настила и сухих листьев, сообщили в Управлении по вопросам гражданской защиты.

Только последние сутки в Киеве зафиксировано 27 пожаров. В частности, пожарные выезжали на тушение пожаров в экосистемах:

в Дарницком районе на открытой территории горел камыш и кустарники на площади 2 га;

в Дарницком районе на открытой территории горел мусор и камыш на площади 1,5 га;

в Дарницком районе на открытой территории горел камыш на площади 50 кв. м;

в Днепровском районе на открытой территории горел травяной настил и кусты общей площадью 1500 кв. м;

в Голосеевском районе на открытой территории горел травяной настил и кустарники на площади 150 кв. м;

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Спасатели отмечают, что сейчас идет пожароопасный период. Теплая, сухая погода способствует увеличению количества пожаров в экосистемах. Разведение костра в лесах и парках запрещено действующим законодательством (статья 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях). За это предусмотрен штраф – от 340 до 1360 гривен.

Отметим, почти неделю пожарные беспрестанно тушат большие площади пожаров на открытых территориях в Деснянском районе, на улицах Крайняя и Пуховская. Все это, скорее всего, связано с тем, что нынешняя зима сопровождалась высокими, как для такого времени года, температурными показателями воздуха, также выпало минимальное количество осадков, и уровень грунтовых вод ниже, чем обычно. Поэтому высохшая трава, деревья и кусты в местности, где глубина торфяных залежей достигает 2-3 метров, постоянно горит.

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Напомним, в Киевской области растет количество пожаров на сухостоях. Так, накануне днем спасатели тушили загоревшуюся сухую траву в Переяславе – пожар охватил участок в 1,5 га.

Также сообщалось о масштабном пожаре на Старой Дарнице в Днепровском районе столицы, огонь уничтожил дом с автомобилями. Около полуночи пламя полностью охватило двухэтажное здание. Пламя вырывалось из-под крыши дома.

Видео: kiev.informator.ua

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