В Киеве из-за сообщения о минировании закрыли центральную станцию метро

"Дворец спорта" также не работает и как пересадочный узел

Фото: Мила Князьская-Ханова, Сегодня

В Киеве из-за сообщения о минировании закрыта на вход и выход станция метро "Дворец спорта". Об этом сообщает пресс-служба подземки.

Также станция не работает как пересадочный узел на станцию метро "Льва Толстого".

Ранее сообщалось, что утром в среду, 17 июля, в столице на станции метро "Олимпийская" на рельсы упал пассажир. Движение по станции прекращалось на несколько минут, однако на ветке поезда ходили без задержек.

Напомним, на прошлой неделе на станции метро "Оболонь" женщины упала на рельсы и погибла. В связи с трагическим инцидентом поезда курсировали на синей ветке только от станции "Теремки" до "Контрактовой площади". Станции "Тараса Шевченко", "Почайна", "Оболонь", "Минская", "Героев Днепра" были закрыты.

При этом видео давки в киевском метро всколыхнуло соцсети. На одной из станций, где идет ремонт, люди каждое утро чуть не сбивают друг друга с ног. В часы пик давка в метро опасна, поэтому чтобы дойти до выхода вместе с толпой, и не упасть, надо знать, как правильно двигаться.

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