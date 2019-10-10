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В Киеве на краже целой пачки носков задержали пьяную женщину

10 октября, 18:35

Разъяренные продавцы попытались наказать воровку, не дожидаясь полиции

В Киеве на краже целой пачки носков задержали нетрезвую женщину, и разъяренные продавцы хорошенько ее побили, не дождавшись полиции.

После инцидента, по словам очевидцев, женщина пыталась вернуться в магазин, чтобы отомстить своим "обидчикам".

Напомним, ранее в одном из населенных пунктов Киево-Святошинского района в ночь на 29 июля трое мужчин украли из супермаркета iBox с деньгами. Позднее их задержали.

Также сообщалось, что полиция в Киеве задержала опытных домушников. Сейчас доказана их причастность к совершению 19 краж на территории столицы и Киевской области.

А перед этим в Киеве задержали очередного псевдоминера, который, находясь на испытательном сроке за ложное сообщение о минировании, снова совершил аналогичное преступление.

Кроме того, не успели киевляне успокоиться после ЧП с угрозой взрыва на мосту Метро, как по столице прокатилась очередная волна "минирований". "Сегодня" разобрались, что толкает людей на безрассудные поступки. Подробности о минированиях в столице смотрите в сюжете:

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Киев магазин воровка продавцы

Источник: Сегодня

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