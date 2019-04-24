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ФОТОФАКТ. В Киеве пожарные спасли ежика из пылающего здания

Сегодня, 13:34

ЧП произошло в отселенном здании по улице Котельникова, 20

Фото: facebook.com/DSNSKyiv/
Фото: facebook.com/DSNSKyiv/.

Вчера во время тушения пожара в отселенном здании по улице Котельникова, 20 в Святошинском районе Киева сотрудники ГСЧС спасли ежика, который оказался в огненной ловушке.

"Если вы думаете, что в таком мегаполисе, как Киев, нет ежиков, вы глубоко ошибаетесь. Спасатели оперативно потушили пожар, спасли ежика и отпустили его невредимым", — сообщили в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что в селе Белогородка Киево-Святошинского района при пожаре на сухостое спасли ежика.

Напомним, ранее при масштабном пожаре близ Бородянки был спасен маленький зайчик

Отметим, ученых и фермеров беспокоит упрямая привычка украинцев сжигать траву весной. Ведь огонь разрушает почвы, которыми так славится страна. Кроме того, ветер несет пламя с полей в дома и в леса. Именно из-за поджогов сухостоя спасатели чаще всего выезжают на масштабные пожары.


Также мы писали о пожарах на сухостое и в столице. При этом спасатели показали журналистам, как и чем бороться с огнем. Показали даже "всевидящее око", которое может зафиксировать возгорание на расстоянии до 25 километров.

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Тег Киев, пожар, ежик

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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