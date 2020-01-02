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В Киеве разыскивают девочку-подростка

2 января, 20:55

Девочка ушла из дома 2 января и до настоящего времени не вернулась

Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv

Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv

Соломенским УП разыскивается Домбровская Ирина Олеговна 2006 г.р., которая 02.01.2020 ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Как сообщается на странице "Розыск детей" в Facebook, девушка худощавого телосложения, волосы светло-русые, средней длины, глаза голубые, рост 155 см.

Была одета: куртка-парка, темно-зеленого цвета, серые брюки и кроссовки белого цвета.

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При получении какой-либо информации о возможном местонахождении малолетней просят звонить по номеру "102".

Кроме того, правоохранители Киевской области сообщают о розыске 14-летней Юлии Танцюры, которая 1 января около полудня ушла из дома по улице Саенко в Белогородке и до сих пор не вернулась.

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Фото: yuliabevzenko.com

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту "Борисполь" в конце июня потерялся мальчик.

Напомним, полиция Киевской области проводила розыск студента Немешаевского агротехнического колледжа, который исчез в апреле этого года.

Также новости "Сегодня" писали, что в поселке городского типа Ивановка Одесской области была найдена погибшей 11-летняя Даша Лукьяненко, которая днем 13 июня ушла на танцы и не вернулась домой. Подозреваемый в ее убийстве задержан.

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Киев дети розыск

Источник: Сегодня

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