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В Киеве с железнодорожного вокзала эвакуировали сотни пассажиров

31 мая, 13:18

Вокзал снова "заминировали"


Со столичного железнодорожного вокзала "Киев-Пассажирский" эвакуировали полторы тысячи человек. Причиной эвакуации послужило очередное сообщение о минировании железнодорожного хаба.

Как сообщили в Нацполиции, из здания вокзала на четверть часа пришлось вывести 1350 пассажиров и около 150 сотрудников.

Взрывчатки на территории вокзала не нашли. К счастью, отклонений в расписании движения поездов удалось избежать.

Полторы тысячи человек эвакуированы из столичного вокзала Киев-Пассажирский. Его снова заминировали, – рассказали в городском управлении Национальной полиции. На четверть часа из здания центральной станции пришлось вывести 1350 пассажиров и около полутора сотен сотрудников. Взрывчатки не нашли. Отклонений в расписании движения поездов удалось избежать.

Ранее в пятницу, 31 мая, сообщалось о "минировании" здания ВККС в Киеве.

Отметим, что в столице практически каждую неделю "минируют" объекты социальной инфраструктуры. Не так давно несколько раз "минировали" аэропорт "Киев" ("Жуляны"). Также дважды полиция получала сообщения об угрозах взрыва в зданиях Верховной Рады, Кабинета министров


При этом проблема ложных минирований коснулась и стратегических объектов в Киевской области. Так, в регионе за один день поступили анонимные сообщения о минировании атомной электростанции и аэропорта. Оба сообщения поступили в первой половине дня вчера, 30 мая. Неизвестные сообщили сначала о минировании Чернобыльской атомной электростанции, а позже – Международного аэропорта "Борисполь". Оба объекта были обследованы специалистами. Взрывчатка или подозрительные предметы обнаружены не были.

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Тег Киев, вокзал, минирование

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