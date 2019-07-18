В Киеве второй раз за сутки загорелся общественный транспорт: видео
Инцидент произошел близ станции метро "Черниговская"
В Киеве второй раз за сутки произошел пожар в общественном транспорте. Соответствующее видео появилось в паблике "Киев Оперативный".
Инцидент произошел в троллейбус 63-го маршрутка возле станции метро "Черниговская". Пострадавших нет.
В четверг, 18 июля, в столице на ходу загорелась маршрутка.
Ранее житель Киева стал свидетелем того, как водитель одной из столичных маршруток помыл свое транспортное средство водой из лужи. Также в сеть попало видео, как пассажиры возле станции метро "Васильковская" толкают в Киеве в депо сломавшийся троллейбус 45-го маршрута.
Как сообщалось, киевская власть планирует заменить маршрутки, которые регулярно попадают в ДТП, комфортабельными автобусами. На первом этапе планируют отказаться от услуг перевозчиков, которые дублируют коммунальный транспорт. А это – едва ли не каждый третий "бусик".
Также читайте в материале "Сегодня" об итогах года с дорогим проездом в общественном транспорте Киева.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве второй раз за сутки загорелся общественный транспорт: видео". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Смертельный поджог аниме-студии в Японии: найдены новые жертвы
Владелец Kyoto Animation сообщил об угрозах, которые поступали на е-мейл студии несколько лет
Пожар на студии Kyoto Animation в Японии: количество жертв выросло
Всего в здании в момент возгорания находились порядка 70 человек, о месте нахождения нескольких из них пока ничего не известно