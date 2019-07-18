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В Киеве второй раз за сутки загорелся общественный транспорт: видео

18 июля, 15:54

Инцидент произошел близ станции метро "Черниговская"


Видео: "Киев Оперативный"

В Киеве второй раз за сутки произошел пожар в общественном транспорте. Соответствующее видео появилось в паблике "Киев Оперативный".

Инцидент произошел в троллейбус 63-го маршрутка возле станции метро "Черниговская". Пострадавших нет.

В четверг, 18 июля, в столице на ходу загорелась маршрутка

Ранее житель Киева стал свидетелем того, как водитель одной из столичных маршруток помыл свое транспортное средство водой из лужи. Также в сеть попало видео, как пассажиры возле станции метро "Васильковская" толкают в Киеве в депо сломавшийся троллейбус 45-го маршрута.

Как сообщалось, киевская власть планирует заменить маршрутки, которые регулярно попадают в ДТП, комфортабельными автобусами. На первом этапе планируют отказаться от услуг перевозчиков, которые дублируют коммунальный транспорт. А это – едва ли не каждый третий "бусик".


Также читайте в материале "Сегодня" об итогах года с дорогим проездом в общественном транспорте Киева.

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Тег транспорт, Киев, пожар

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