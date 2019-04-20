В Киеве "заминировали" Центральный вокзал – СМИ

В полицию позвонил неизвестный и заявил о бомбе на железнодорожном вокзале

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В столичную полицию поступило анонимное сообщение о минировании железнодорожного вокзала "Киев-Пассажирский". Об этом сообщают "Вартові.Еспресо".

"Сейчас стражи порядка занимаются эвакуацией людей с Центрального и Южного вокзалов. На место выехали следственно-оперативная группа, кинологи, взрывотехники, спасатели и бригады скорой помощи", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что полиция проверяла информацию о минировании здания КГГА на Крещатике. Тогда всех сотрудников и посетителей эвакуировали, а на место прибыли оперативники, наряды патрульных, взрывотехники, кинологи, спасатели и медики.

Также в Киеве на улице Институтской в центре города "заминировали" отель. Ранее сообщалось, что в Киеве из Международного аэропорта "Киев" имени Сикорского ("Жуляны") после сообщения о минировании из терминалов эвакуировали пассажиров. В результате никаких взрывоопасных предметов не было найдено.

Также во Львове из-за анонимных сообщений о заминировании автовокзала, Главного железнодорожного вокзала и АЗС из помещений трех объектов были эвакуированы около 700 человек. Также мы писали, что в Виннице женщина из мести "заминировала" банк:

Ранее в спальном районе столицы бросили гранату в автомобиль.

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