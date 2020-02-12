В метро Киева из-за ЧП с мужчиной останавливались поезда

/ Фото: Мила Князьская-Ханова, Сегодня

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На станции метро "Арсенальная" в Киеве в среду, 12 февраля, произошло ЧП – на рельсы упал мужчина. Как рассказали в пресс-службе Киевского метрополитена, мужчину удалось спасти.

"На станции метро "Арсенальная" на рельсы упал мужчина. Движение поездов на красной ветке подземки останавливали на 5-6 минут. Наши сотрудники подняли упавшего на перрон станции и передали медикам. Причины падения на рельсы устанавливает полиция, а также возраст упавшего. Движение поездов на красной ветке метро восстановлено. Поезда курсируют в обычном режиме", – рассказали сайту "Сегодня" в Киевском метрополитене.

Напомним, ранее на станции метро "Оболонь" женщина упала на рельсы и погибла. В связи с инцидентом поезда курсировали на синей ветке только от станции "Теремки" до "Контрактовой площади". Станции "Тараса Шевченко", "Почайна", "Оболонь", "Минская", "Героев Днепра" были закрыты.

При этом видео давки в киевском метро всколыхнуло соцсети. На одной из станций, где шел ремонт, люди каждое утро чуть не сбивают друг друга с ног. В часы пик давка в метро опасна, поэтому чтобы дойти до выхода вместе с толпой и не упасть, надо знать, как правильно двигаться.

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