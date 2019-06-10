Загрязнение реки Рось химикатами: грозит ли Киевской области экологическая катастрофа

В пяти районах столичной области запрещено пользоваться водой из реки

Фото: Pixabay

Авария в Винницкой области грозит Киевской экологической катастрофой. В пяти районах столичной области запрещено пользоваться водой из реки Рось, в чей приток попали химикаты из перевернувшегося микроавтобуса. А в Белой Церкви уже перекрыли водоснабжение для жителей. "Сегодня" выяснили,

что именно случилось и грозит ли другим населенным пунктам.

По данным полиции, Mercedes Sprinter у села Збаржевка из-за ДТП перевернулся и загорелся.

"Около 300 литров инсектицида сгорели, а 700 литров вылились в реку. Предположительно, химикаты были украдены, машину могли поджечь специально, злоумышленники скрылись, и их ищут", — рассказали нам в Винницкой облполиции.

фото: delo.net

По данным полиции, в авто перевозили инсектицид средней и низкой токсичности, который применяется для борьбы с насекомыми-вредителями. В итоге жителям Тетиевского, Володарского, Белоцерковского, Богуславского и Таращанского районов запретили купаться, ловить рыбу и выпасать животных на берегах Роси из-за сообщений о гибели рыбы в Винницкой области.

"Наши наряды уже дежурят, чтобы предупреждать граждан. Ждем результатов исследований от специалистов, которые уже провели заборы воды и предпринимают меры для локализации загрязнения", — сказал нам Николай Жукович, спикер полиции Киевской области.

В самой Белой Церкви (тут проживает более 209 тыс. человек) со вчерашней ночи уже нет водоснабжения, людям организовали подвоз питьевой воды.

"Мы набрали целую ванну воды и несколько бутылей. Многие переживают за детей, которые еще утром купались", — рассказала жительница Неля Смоляная.

По слухам, воду включат чуть ли не через три дня.

"Водоснабжение будет возобновлено, когда мы получим позитивные анализы воды", — написал мэр города Геннадий Дикий.

Пока, по словам экспертов, Киеву опасаться нечего, но дальнейшие меры будут определяться после результатов анализов, которые должны быть сегодня утром.

Напомним, что полиция в свою очередь уже открыла уголовное производство по факту загрязнения водоема.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Днепропетровской области произошла утечка азотной кислоты из автоцистерны. Фура перевозила 24 тонны опасного груза – азотную кислоту. В общей сложности, вытекло порядка 3-4 тонн азота.

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